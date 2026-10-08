İngiliz kulübünün Premier Lig'de mali ihlaller nedeniyle suçlu bulunduğu davanın tam ortasında, Manchester City oyuncularının bağlılığı konusunda herhangi bir şüphe varsa, bu konuda konuşan ilk isimlerden biri takımın yıldızı Erling Haaland oldu.

AS gazetesi, Haaland'ın gökmavililerin Anfield'da Liverpool karşısına çıkacağı maç öncesinde kulübün resmi medyasına verdiği açıklamaları yayımladı.

Manchester City'yi resmi olarak suçlu bulan bağımsız komisyon kararı hakkında herhangi bir yorumda bulunmayan Haaland, kulübe olan bağlılığından söz etti.

Norveçli forvet şöyle konuştu: "Burası benim için çok önemli, genel olarak Birleşik Krallık da öyle. Ailem 10 yıldır burada yaşıyor. Burası bizim için özel bir yer."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester City benim için çok önemli, taraftarlar da benim için çok önemli. Ben de kendim bu kulübün taraftarıyım ve onlara ait olduğumu hissediyorum."

Haaland şu vurguyu yaptı: "Birlik içinde kalmalıyız, birbirimizi desteklemeli ve olumlu olmalıyız. Hayatta ne olursa olsun her zaman gülümsemeli, olumlu olmalı, ileriye bakmalı ve futbol maçlarını kazanmaya çalışıp anın tadını çıkarmalıyız."

Gazeteci David Ornstein'ın aktardığına göre, Manchester City oyuncularının sözleşmelerinde küme düşme maddesi bulunmuyor; çünkü bu davada her zaman masum olduklarını savunmalarının ardından böyle bir günün geleceğini asla düşünmemişlerdi.

Teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencilerinin önümüzdeki pazar günü Anfield'a yapacağı ziyaret, Premier Lig'le ilgili soruşturmada suçlu bulunmasının açıklanmasının ardından City'nin ilk sahne alışı olacak.

Haaland şöyle dedi: "Liverpool karşısında oynamak her zaman özel bir şeydir. Anfield'daki maçlar her zaman özeldir. Orada kazandım, berabere kaldım ve orada kaybettim de."

Sözlerini şöyle açıkladı: "Premier Lig'deki her maç farklıdır ve Liverpool karşısındaki her maç her zaman özeldir. Manchester City taraftarlarının keyifli vakit geçireceğini düşünüyorum."











