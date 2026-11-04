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RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
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Video: Haaland'ın parıltısı City'yi Almanya'da heyecan dolu bir galibiyete taşıdı

RB Leipzig - M.City
RB Leipzig
M.City
Şampiyonlar Ligi
Nottingham Forest - M.City
Nottingham Forest
Premier Lig
E. Haaland
Almanya
İngiltere
Norveç

Maç iki devre boyunca iniş çıkışlara sahne oldu

Manchester City, bugün çarşamba günü Almanya'dan zorlu bir galibiyetle döndü. İngiliz ekibi, Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta müsabakaları kapsamında Red Bull Arena'da ev sahibi Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

Bu galibiyetle İngiliz takımı puanını 9'a yükselterek şampiyona puan durumunda yedinci sıraya yerleşirken, Leipzig 3 puanda kalarak 30. sırada yer aldı.

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07 Kas 2026

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City'nin ilk golü kendi kalesine atılan golle geldi. Alman takımının oyuncusu Castello Lukeba, 37. dakikada City oyuncusu Nico O'Reilly'nin ortasının ardından topu yanlışlıkla kendi kalesine gönderdi.

Konuk ekip ilk yarıda beklenen performansı sergileyemedi. Topa yüzde 66 oranında sahip olan City'ye karşılık Leipzig yüzde 34 oranında topa sahip oldu, ancak City toplam 4 şutundan yalnızca birini isabetli kullanabildi.

Buna karşılık Leipzig, ilk yarının ilk bölümünde iyi bir performans ortaya koydu ve 2'si isabetli olmak üzere 6 şut çekti; ayrıca rakip ceza sahası içindeki top temasları bakımından City ile eşit kaldı (her iki takım da 8).

İkinci yarının başlamasıyla ev sahibi ekip, 49. dakikada Bot Baku ile beraberliği yakaladı. Ardından City, 58. dakikada Enzo Fernandez'in kafa vuruşuyla yeniden öne geçti.

Ancak Antonio Nusa, 61. dakikada ikinci golü kaydederek Leipzig'i maça geri döndürdü. Yine de Norveçli yıldız Erling Haaland, 78. dakikada üçüncü golü atarak maçı City'nin lehine çevirdi ve karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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