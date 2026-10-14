Norveçli forvet Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında bugün Etihad Stadyumu'nda oynanan Paris Saint-Germain karşılaşmasında takımı Manchester City adına farkı azalttı.

Paris ekibi ilk yarıda üç gol bularak öne geçmişti. Haaland ise 53. dakikada, Senegalli oyuncu Iliman Ndiaye'nin yedek olarak girdikten sonra gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek ev sahibi adına golü kaydetti.









Ayrıca oku

Bernabeu ayağa kalktı: Villarreal karşısında Real Madrid oyuncularına ıslık yağdı

Video: Diomande, Real Madrid formasıyla ilk golünü attı; golden sonra Vinicius'a kırmızı kart

Haaland'ın golü, tribünde oturan eski teknik direktörü Pep Guardiola'yı da coşturdu; kameralar Guardiola'nın Norveçli oyuncu için sevinip alkışladığı anları yakaladı.

Ancak 10 dakika geçmeden Magnus Akliouche farkı yeniden 3 gole çıkardı. Oyuncunun sert şutuna kaleci Gianluigi Donnarumma müdahale etti, ancak top kendi ağlarına gitti. Saint-Germain'in dördüncü golü, City'nin fırsatları harcadığı bir dönemin ardından geldi.

75. dakikada ise Haaland, Faslı takım arkadaşı Ayoub Bouaddi'nin yerden pasının ardından ev sahibi adına ikinci golü kaydetti.

Mavi ekip bugünkü maça, Premier Lig'de Liverpool'u farklı bir skorla (3-0) yenmenin verdiği moralle çıktı. Saint-Germain de Fransa Ligi'nde Le Mans'ı (3-1) geçmişti.







