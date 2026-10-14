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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Video: Haaland Guardiola'nın heyecanını ateşliyor, Bouaddi Paris karşısında damgasını vuruyor

M.City - Paris Saint-Germain
M.City
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
P. Guardiola
E. Haaland
A. Bouaddi
İngiltere
Fransa
İspanya
Norveç
Fas

Guardiola, eski yıldızının golüne tepki gösterdi

Norveçli forvet Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçlarında bugün Etihad Stadyumu'nda oynanan Paris Saint-Germain karşılaşmasında takımı Manchester City adına farkı azalttı.

Paris ekibi ilk yarıda üç gol bularak öne geçmişti. Haaland ise 53. dakikada, Senegalli oyuncu Iliman Ndiaye'nin yedek olarak girdikten sonra gönderdiği ortayı kafayla ağlara göndererek ev sahibi adına golü kaydetti.



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Haaland'ın golü, tribünde oturan eski teknik direktörü Pep Guardiola'yı da coşturdu; kameralar Guardiola'nın Norveçli oyuncu için sevinip alkışladığı anları yakaladı.

Ancak 10 dakika geçmeden Magnus Akliouche farkı yeniden 3 gole çıkardı. Oyuncunun sert şutuna kaleci Gianluigi Donnarumma müdahale etti, ancak top kendi ağlarına gitti. Saint-Germain'in dördüncü golü, City'nin fırsatları harcadığı bir dönemin ardından geldi.

75. dakikada ise Haaland, Faslı takım arkadaşı Ayoub Bouaddi'nin yerden pasının ardından ev sahibi adına ikinci golü kaydetti.

Mavi ekip bugünkü maça, Premier Lig'de Liverpool'u farklı bir skorla (3-0) yenmenin verdiği moralle çıktı. Saint-Germain de Fransa Ligi'nde Le Mans'ı (3-1) geçmişti.



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