Video: Güney Afrika ilk kez eleme turunu geçti… Güney Kore ise bekliyor

Güney Afrika milli takımı, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde 1. Grubun üçüncü maçında Güney Kore’yi 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Maçın tek golü 63. dakikada, sol kanattan gelen ortayı alan Thabelo Maseko'nun ceza sahası içinden attığı şutla geldi.

Çoğu tahmin Güney Kore'nin üstünlüğünü işaret ediyordu, ancak "Bafana Bafana" takımı tarihinde ilk kez Dünya Kupası eleme turlarına katılmayı başardı.

Güney Afrika, 9 puanla lider olan Meksika’nın ardından 4 puanla 1. Grubu ikinci sırada tamamladı.

Güney Kore ise grup aşamasının bitimini, en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı hayal ederek bekliyor; şu anda 3 puanla üçüncü sırada ve -1 gol farkıyla yer alıyor.

Güney Afrika, Dünya Kupası'na Meksika'ya 2-0 yenilerek başlamış, ardından Çek Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalmış ve son olarak Güney Kore'yi geride bırakarak eleme turuna yükselmeyi başarmıştı.

Bu turu geçmesiyle Güney Afrika Milli Takımı, Dünya Kupası'nın 32'li turunda, A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Kanada Milli Takımı ile karşılaşacak.







