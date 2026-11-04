Video: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Brezilya'da bir maçtaki şiddetli kavganın ardından 51 kırmızı kart

Brezilya'da oynanan bir futbol maçı, 51 kırmızı kartın görülmesinin ardından Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

"Marca" gazetesine göre, Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti 20 yaş altı turnuvasında oynanan Uberlandia-Mamore maçında 51 oyuncu kırmızı kart gördü.

Maç, sahadaki hemen herkesin katıldığı şiddetli bir kavganın ardından 54. dakikada durduruldu.

Bu rakam, daha önce 2011 yılında Arjantin'de oynanan bir futbol maçında kaydedilen ve Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan 36 kırmızı kartlık dünya rekorunu geride bırakıyor.

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Minas Gerais İkinci Lig 20 yaş altı turnuvasının yarı final ilk maçı olan karşılaşma tamamlanamadı.

Sosyal medyada dolaşan görüntüler, 54. dakikada başlayan kavganın Uberlandia takımının yedek kulübesinin yakınında yaşandığını açıkça gösteriyor; iki takımın oyuncuları ve ekip üyeleri birbirlerine küfürler ve yumruklar savururken, hatta top toplayıcılar bile kavgaya karıştı.

Durum, Mamore'nin skoru 3-1 yapan golü atmasının ardından patlak verdi. Brezilya'nın "O Tempo" gazetesine göre, Davi Fernandez Bitencourt o sırada Uberlandia takımının yedek kulübesine yönelik kışkırtıcı hareketler yaptı ve bunu büyük bir kargaşa izledi.

Hakem, 43 oyuncu ve sekiz teknik ekip üyesi olmak üzere 51 kişiyi oyundan atarak maçı bitirdi.

Bu arada, Minas Gerais askeri polisinin müdahalesine rağmen Parque do Sabia Stadı harabeye döndü.

Stat müdürü, tesislerde meydana gelen hasarı bildirerek polis müdahalesi talep etti.

Rapora göre, yaklaşık 14 kapının yanı sıra lavabolar, musluklar, duşlar, tuvaletler, dolaplar, ahşap sıralar ve elektrik kabloları hasar gördü. Ayrıca iki jakuzi havuzuyla birlikte hasta sedyeleri de zarar gördü.