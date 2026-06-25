Video: Gözyaşları ve muhteşem anlar… Ochoa, Messi ve Cristiano’nun Dünya Kupası’ndaki tarihi başarısını eşitledi

Deneyimli Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, efsanevi ikili Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası’nda gerçekleştirdiği tarihi başarıya katkıda bulundu.

Meksika, Perşembe günü grup aşamasının üçüncü turunda Çek Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti. 78. dakikada oyuna yedek olarak giren Ochoa, Azteka Stadyumu'nu sarsan taraftarların coşkulu tezahüratları ve alkışları eşliğinde Dünya Kupası tarihindeki altıncı maçına çıktı.









Grup aşamasının ilk turunda Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo da aynı başarıyı elde etmişti.

Bu üçlü, tarihte 6 Dünya Kupası turnuvasında yer alan tek üçlüdür.

Ochoa, taraftarların gürültülü tezahüratları eşliğinde, oyuncu değişikliği sırasında Meksika oyuncuları ve teknik ekip tarafından coşkuyla karşılandı.

Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, tecrübeli kaleci gözyaşlarına boğuldu, ancak Meksika oyuncuları hemen onun etrafını sararak, onun gerçekleştirdiği tarihi başarıyı kutladılar.







