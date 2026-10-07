Arjantin Millî Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, bugün çarşamba sabahının erken saatlerinde Benin ile oynanan hazırlık maçında tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu maç, taraftarların "Tango" efsanesine yönelik duygusal ve kutlama havasıyla özel bir anlam taşıdı.

Messi, maç başlamadan önce son derece duygulanmış görünüyordu. Millî takım otobüsünün içindeyken, taraftarların kendisi ve Arjantin Millî Takımı'yla olan kariyeri için düzenlediği büyük karşılamayı ve attığı tezahüratları görünce ağlama krizine girdi.

Arjantin'in kaptanı, millî marş çalınırken bir kez daha gözyaşlarına hâkim olamadı. Messi dokunaklı bir sahnede ağlarken görülürken, teknik direktörü Lionel Scaloni de maçı çevreleyen özel atmosfer içinde bu andan etkilenmiş görünüyordu.

Taraftarlar, Messi'nin kariyerini sembolik bir şekilde kutlamayı tercih etti. Oyun onuncu dakikada durduruldu; bu, Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca giydiği 10 numaralı formaya bir göndermeydi. Bu sırada tribünlerde millî takım kaptanı için tezahüratlar yükseldi.

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10 numara, Messi'nin Arjantin ile olan kariyerinin en belirgin simgesi olarak sahnede güçlü bir şekilde yer aldı. Bu kariyer, başta 2022 Dünya Kupası ve Copa America zaferleri olmak üzere birçok başarı ve kupaya tanık oldu.

Böylece Benin maçı, Messi için istisnai bir geceye dönüştü. Arjantin kaptanının gözyaşları taraftarların kutlamalarıyla iç içe geçti; bu sahne, tecrübeli yıldızın ülkesinin taraftarları nezdindeki büyük konumunu yansıtıyordu. Ardından 10 numara, sahanın içinde dikkatleri yeniden üzerine çekti.







