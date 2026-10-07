Arjantin Millî Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, bugün çarşamba sabahının erken saatlerinde Benin ile oynanan hazırlık maçında, "Tango" efsanesine yönelik taraftarların coşkulu ve duygusal atmosferi eşliğinde özel bir anlam taşıyan karşılaşmada tüm dikkatleri üzerine çekti.

Messi, maç başlamadan önce son derece duygusal anlar yaşadı; millî takım otobüsünün içinde bulunduğu sırada, taraftarların kendisi ve Arjantin Millî Takımı'yla olan kariyeri adına yaptığı büyük karşılamayı ve tezahüratları görünce gözyaşlarına boğuldu.

Arjantin'in kaptanı, millî marşın çalınması sırasında gözyaşlarına yeniden hâkim olamadı; Messi'nin ağladığı duygusal bir sahne yaşanırken, teknik direktörü Lionel Scaloni de maçı saran bu özel atmosferde o andan etkilenmiş görünüyordu.

Taraftarlar, Messi'nin kariyerini sembolik bir şekilde kutlamayı tercih etti; oyun 10. dakikada durduruldu; bu, Arjantinli yıldızın kariyeri boyunca giydiği 10 numaralı formaya bir göndermeydi. Tribünlerde ise millî takım kaptanı için tezahüratlar yükseldi.

Ayrıca okuyun: Laneti bozan bir Yunan aklı: Donis, Suudi Arabistan ile altın tabusunu nasıl yıktı?

10 numara, Messi'nin birçok başarı ve kupanın kazanıldığı Arjantin kariyerinin en belirgin simgesi olarak sahnede güçlü bir şekilde yer aldı; bunların başında 2022 Dünya Kupası ve Copa America şampiyonlukları geliyordu.

Böylece Benin karşılaşması Messi için istisnai bir geceye dönüştü; bu gecede Arjantin kaptanının gözyaşları taraftarların kutlamalarıyla iç içe geçti. Bu sahne, deneyimli yıldızın ülkesinin taraftarları nezdindeki büyük konumunu yansıtırken, 10 numara sahanın içinde yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti.







