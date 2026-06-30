Video: Gözyaşları içinde... Sebari, Fas'ın Hollanda'ya karşı kazandığı zaferi annesiyle kutluyor

Fas milli takımının Hollanda’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16’ya kalması, sadece futbolsal bir başarı olmakla kalmadı; aynı zamanda turnuvanın en etkileyici insani anlarından birine de sahne oldu. Yıldız oyuncu İsmail Sebari, sevinç gözyaşları içinde annesiyle kucaklaşarak kutlama yaptı ve bu sahne, hem stadyumdaki taraftarların hem de sosyal medya kullanıcılarının kalbini çaldı.

Bu kutlama, “Atlas Kaplanları”nın Hollanda’yı penaltı atışlarında 3-2 mağlup etmesinin ardından gerçekleşti. Maçın 1-1 berabere bitmesinin ardından Fas, Dünya Kupası yolculuğunda yeni bir aşamaya adım attı. Sebari, hemen tribünlere yönelerek annesini kucakladı; bu görüntü, oyuncunun ve ailesinin bu ana ulaşmak için kat ettikleri zorlu yolculuğun boyutunu yansıtıyordu.

Video kısa sürede geniş çapta yayıldı; binlerce taraftar, anne ve oğlunun gözyaşlarına duygulanarak bu sahnenin futbolun sınırlarını aştığını ve en zor koşullarda çocuklarını destekleyen her aileye bir sadakat ve minnettarlık mesajı haline geldiğini belirtti.

Sosyal medya platformları bu sahneye övgü dolu mesajlarla doldu; pek çok kişi, Faslı oyuncuların anneleriyle kutlamalarının “Atlas Aslanları”nın kimliğinin bir parçası haline geldiğini ve 2022 Katar Dünya Kupası’nda olduğu gibi, bu nesil oyuncuları ayıran aile değerlerini ve sadakati yansıttığını belirtti.





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