Al Qadsiah, Al Nassr ile oynayacağı zirve maçı öncesinde Roshn Suudi Ligi'nde liderlik koltuğuna oturdu. Şimdi gözler başkentin diğer devi Al Hilal'in maçına çevrildi.

Reklam

Al Qadsiah, Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında bugün, cuma günü Dammam'daki Al Ettifaq Kulübü Stadı'nda konuk ettiği Al Fayha'yı 2-0 mağlup etti.

Maçın ilk 70 dakikasında golsüz eşitlik bozulmadı. Al Fayha kalesini bir türlü bulamayan Al Qadsiah puan kaybının eşiğine geldi.

Ancak Suudi kanat oyuncusu Turki Al Ammar, 71. dakikada Al Fayha'nın direncini kırdı. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Al Ammar, sağ ayağıyla sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Al Qadsiah'ın ikinci golü de aynı şekilde ve aynı noktadan geldi. Sağ bek Mohammed Abu Al Shamat, 88. dakikada ceza sahasının hemen dışından sol ayağıyla vurdu ve topu Al Fayha filelerine yolladı.

Reklam Reklam

Bu galibiyet, Al Qadsiah'ın Roshn Suudi Ligi'nde üst üste ikinci zaferi oldu. Takım, bu sezonki ikinci yenilgisini geçtiğimiz 23 Ekim'de ligin 11. haftasında Al Hilal'e 3-2 kaybettiği maçta almıştı.

Related Topics

Bu sonuçla puanını 31'e çıkaran Al Qadsiah, Suudi Arabistan Ligi puan tablosunda geçici olarak liderliğe yükseldi. Takım, iki maç eksiği bulunan Al Hilal'in bir puan önünde yer alıyor.

Al Qadsiah, Roshn Suudi Ligi'nde bu sezon çıktığı 13 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken Al Hilal ve Al Ittihad karşısında olmak üzere iki maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Reklam

Al Hilal, yarın, cumartesi günü Roshn Suudi Ligi'nin 13. haftasında Dammam'da deplasmanda karşılaşacağı Al Ettifaq'ı yenmesi halinde liderliği yeniden ele geçirebilir.

Al Nassr da yarın, cumartesi günü ligin 13. haftasında Büreyde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynayacağı Al Hazm maçını kazanması durumunda Al Qadsiah ile puanını eşitleyebilir.

Reklam

Böyle bir durumda bir sonraki maç ateşli geçecek. Al Nassr, Roshn Suudi Ligi'nin 14. haftasında önümüzdeki cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al Awwal Park'ta Al Qadsiah ile karşı karşıya gelecek.

Al Qadsiah maçı, Al Nassr taraftarları için bir kâbus niteliği taşıyor. Al Qadsiah, geçen sezon Roshn Suudi Ligi'nde başkent ekibini hem iç sahada hem deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Buna rağmen Al Nassr, 7 yıllık hasretin ardından şampiyonluğu kazanmıştı.

Reklam

Öte yandan bu yenilgiyle 11 puanda kalan Al Fayha, Roshn Suudi Ligi puan tablosunda 13. sırada bulunuyor. Al Fayha, oynadığı 13 maçta yalnızca 2 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Bu sezon küme düşmemek için verilen mücadelenin kızıştığı göz önüne alındığında, Al Fayha'nın Suudi Arabistan Birinci Ligi'ne düşmemek için önümüzdeki maçlarda gidişatını düzeltmesi gerekiyor.