İngiltere Milli Takımı, Avrupa Uluslar Ligi'nin üçüncü haftasında Rijeka'daki "Rujevica" Stadı'nda ev sahibi Hırvatistan karşısında oynanan maçtaki ezici üstünlüğünü sürdürdü. Anthony Gordon ve Bukayo Saka'nın attığı üçüncü ve dördüncü gollerle ilk yarı konuk takımın 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

39. dakikada Jarell Quansah sağ taraftan bir orta gönderdi ve Gordon, Barcelona'daki takım arkadaşı kaleci Dominik Livakovic'in ağlarına kafayla göndererek üçüncü golü kaydetti.

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Gol, Gordon'ın 3., 9. ve 25. dakikalardaki Livakovic'in kurtardığı üç önceki denemesinin ardından geldi.

Gordon, 21. dakikada Jude Bellingham'ın attığı ikinci golün de asistini yapmıştı; Bellingham ise 8. dakikada Harry Kane'in attığı ilk golü hazırlamıştı.

İlk yarının bitmesine az bir süre kala İngiltere bir kontra atak geliştirdi. Bu atakta Bellingham, Saka'ya bir orta gönderdi ve Arsenallı yıldız topu ağlara göndererek dördüncü golü kaydetti.

Saka'nın golü, Hırvatistan'ın ilk yarıdaki en tehlikeli pozisyonundan birkaç dakika sonra geldi. Mateo Kovacic İngiltere savunmasını ve kaleciyi çalımladı, ancak neredeyse boş kalan kalenin önünde yakın mesafeden topu heba etti.



