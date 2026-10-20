Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde artık hiçbir takım, Ittihad'ın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi gol atmaktan alıkoyamıyor.

Ittihad, bugün oynanan maçta Ettifaq'ı rakibinin sahasında 4-1 mağlup etti. Karşılaşma, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin onuncu haftasında bugün salı günü oynandı.

Maça Youssef En-Nesyri'nin başından itibaren Ittihad'ın yedek kulübesinde başlaması damga vurdu; Faslı oyuncu, maçın 72. dakikasında oyuna girdi.

O andan itibaren Faslı forvet tüm dikkatleri üzerine topladı. 80. dakikada Mühenned eş-Şenkiti'den gelen yerden ortayı ağlara göndererek üçüncü golü kaydetti.

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En-Nesyri, 85. dakikada Ahmed el-Gamdi'den gelen ortayı güzel bir kafa vuruşuyla ağlara yollayarak kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü ekledi.

Faslı forvet, bu sezon gösterdiği etkileyici performansı sürdürdü ve Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde üst üste dördüncü maçında da gol atmayı başardı.

En-Nesyri, Roshn Ligi'nin altıncı haftasında Fayha filelerine bir gol, yedinci haftada Faysali'ye ikilik, sekizinci haftada Hilal derbisinde bir gol kaydetmiş, ardından Ettifaq ağlarına ikiliğini atmıştı.

Böylece En-Nesyri, bu sezon Suudi Arabistan Roshn Ligi'nde 7 golle Ittihad'ın gol kralı oldu ve Nijeryalı George Ilenikhena ile Hollandalı Steven Bergwijn'in iki gol önünde yer aldı.

Ayrıca Ittihad'ın forveti, bu sezon 7 golle Roshn Ligi'nin ikinci gol kralı konumuna yükseldi ve 11 gol atan Ahli forveti İngiliz Ivan Toney'in 4 gol gerisinde kaldı.