İttihad'ın Portekizli savunmacısı Danilo Pereira, Suudi Roshn Ligi'ndeki açılış maçında 6 dakikalık felaket dolu bir zaman diliminde yaptığı iki ölümcül hatayla takımını zora soktu.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında bugün cumartesi günü Cidde'deki Inma Stadyumu'nda rakibi El-Huloud'u ağırladı.

İttihad, ilk yarıyı El-Huloud karşısında 1-0 önde tamamladı; ancak ikinci yarının başlangıcı, Danilo Pereira'nın yaptığı ölümcül hatalar nedeniyle felaket oldu.

Başlangıç 52. dakikada geldi. El-Huloud oyuncusu Dominguez, Portekizli savunmacının kendisini iyi takip edememesinin ardından bir ortayı kafayla ağlara göndererek beraberlik golünü kaydetti.

Pereira bununla da kalmadı; birkaç dakika sonra topla oynanmayan bir anda El-Huloud savunmacısına tekme atarak ölümcül bir hata yaptı ve hakem Macid el-Şemrani, VAR incelemesinin ardından 58. dakikada kendisini oyundan attı.

Alman teknik direktör Jens Wissing, Danilo Pereira'nın kırmızı kartını telafi etmek için hücum gücünü azaltmak zorunda kaldı ve Fransız kanat oyuncusu Moussa Diaby'nin yerine Suudi savunmacı Hassan Kadesh'i oyuna aldı.