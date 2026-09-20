Video: Gol şöleninin ardından Manchester City, Arsenal'in hediyesini kabul edip Premier Lig'in zirvesine tek başına yerleşti

Manchester City, bu akşam Etihad Stadyumu'nda oynanan İngiltere Premier Lig'in beşinci hafta karşılaşmasında konuk ettiği Sunderland'i 5-3 mağlup ederek değerli ve heyecanlı bir galibiyet elde etti.

Manchester City, üst üste beşinci galibiyetini alarak Premier Lig'deki kusursuz çıkışını sürdürdü. Tam not toplayan mavili takım puanını 15'e yükseltti ve puan durumunda lig liderliğini tek başına devraldı.

Gökmavili takım, Arsenal'in kendisine sunduğu hediyeden yararlandı. Zira Arsenal, Brighton karşısında 3-0'lık sürpriz bir yenilgi alarak Manchester City'ye zirveye tek başına oturma fırsatı verdi.

Manchester City ile Sunderland arasındaki karşılaşma, iki takımın maçın iki devresi boyunca karşılıklı gol bulduğu heyecanlı bir gol şölenine sahne oldu; mücadele son düdüğe kadar heyecanını korudu.

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Enzo Fernandez, 9. dakikada Manchester City adına skoru açtı. Ancak Sunderland, forvet oyuncusu Brian Brobbey'in 12. dakikadaki golüyle beraberliği hızlıca sağlamayı başardı.

Manchester City, 29. dakikada Rayan Cherki ile yeniden öne geçti; fakat Brobbey formunu sürdürerek 33. dakikada kişisel ikinci golünü kaydetti ve maçı yeniden beraberlik noktasına taşıdı.

İlk yarı bitmeden Manchester City, 43. dakikada Antoine Semenyo imzalı üçüncü golle yeniden öne geçti ve mavili takım ilk yarıyı 3-2 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım gol serisini sürdürdü. Semenyo, 57. dakikada Manchester City adına kişisel ikinci ve takımının dördüncü golünü ekledi; ardından Brobbey, 59. dakikada Sunderland'in üçüncü golünü kaydederek kendi hat-trick'ini tamamladı.

Norveçli Erling Haaland, 81. dakikada beşinci golü kaydederek maçı Manchester City lehine sonuçlandırdı; böylece takımının 5-3'lük galibiyetini tescilledi ve İngiltere Premier Lig liderlik yarışında ekibine yeni üç puanı armağan etti.

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Brobbey, Sunderland tarihine geçti

Sunderland'in mağlubiyetine rağmen Brian Brobbey, kulüple tarihi bir başarı elde eden oyuncular listesine adını yazdırmayı başardı. İstatistik ağı "Squawka", Brobbey'in İngiltere Premier Lig'de bir maçta üç gol atarak "hat-trick" yapabilen Sunderland tarihindeki yalnızca altıncı oyuncu olduğunu aktardı. Ağ, Brobbey'in bu başarıyı elde eden ilk Sunderland oyuncusu olduğunu; kendisinden önce 2016 Ocak ayında hat-trick yapan Jermain Defoe'nun bulunduğunu belirtti.

Brobbey'in başarısı bununla da sınırlı kalmadı. İstatistik ağı "Opta", Sunderland forvetinin Manchester City karşılaşmasında elde ettiği bir başka tarihi rakamı gözler önüne serdi. Ağ, Brobbey'in İngiltere Premier Lig tarihinde, maça puan durumunda lider olarak başlayan bir takımın filelerine hat-trick yapabilen dördüncü oyuncu olduğunu açıkladı.

Brobbey'den önce bu başarıyı elde edenler arasında, 1998 Kasım ayında Aston Villa karşısında hat-trick yapan Robbie Fowler; 2011 Mart ayında Manchester United filelerine hat-trick kaydeden Dirk Kuyt ve 2013 Mayıs ayında Manchester United karşısında hat-trick yapan Romelu Lukaku yer alıyordu.

Brobbey'in dikkat çeken hat-trick'ine rağmen Sunderland, Etihad Stadyumu'ndan puanla ayrılmayı başaramadı. Maçı lehine sonuçlandıran Manchester City, mavili takım olarak kusursuz başlangıcını sürdürdü ve Premier Lig liderliğindeki hâkimiyetini pekiştirdi.

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