Lionel Messi yeniden fileleri sarstı, ancak bu kez golün özel bir anlamı vardı. Zira Arjantinli yıldız, babası Jorge Messi'nin vefatından bu yana ilk golünü, Inter Miami'nin ABD Ligi'nde Philadelphia Union ile bugün perşembe sabaha karşı 2-2 berabere kaldığı maçta kaydetti.

Arjantin Milli Takımı'nın eski kaptanının babası ve uzun yıllar menajerliğini yapan Jorge Messi, bu ayın 8 Ağustos gününde 68 yaşında Arjantin'in Rosario kentinde hayatını kaybetmişti.

Messi, Subaru Park'ta oynanan maça damgasını hızlı vurdu ve 26. dakikada Inter Miami'nin ikinci golünü kaydetti. Ceza sahası içindeki bir hamlenin ardından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak aynı zamanda takımını galibiyet hafızasına döndürmeyi başaramadı ve maç berabere sonuçlandı.



Messi'nin golü, maçtaki tek katkısı da değildi. Zira takımının ilk golünde de temel bir rol üstlendi; Luis Suárez'e yaptığı özel bir pasın ardından Suárez, takım arkadaşı Benter'e kafayla bir orta yaptı ve golü Benter kaydetti.

Beraberlik, ABD Ligi Kupası şampiyonu Inter Miami'nin üst üste gelen 3 mağlubiyetlik serisini durdurdu; takım, dengesini yeniden bulmanın arayışındaydı.



39 yaşındaki Messi, bu sezonki gol sayısını 13'e çıkararak ABD Ligi Altın Ayakkabı yarışının zirvesine bir adım daha yaklaştı. Böylece şu anda zirvedeki Dallas forveti Petar Musa'nın yalnızca bir gol gerisine düştü.

Bu, Messi'nin geçen sezon ABD Ligi gol kralı ödülüne uzanmasının ardından geldi; yaşının ilerlemesine ve sahalara dönüşünü çevreleyen zorlu kişisel koşullara rağmen bu yıl da unvan mücadelesini sürdürüyor.

Messi, babasının vefatının ardından ona etkileyici bir mesaj göndermiş ve babasının kariyerindeki ve hayatındaki etkisinin ne denli büyük olduğunu vurgulamıştı; ardından yeşil sahaya döndü ve yeniden gol yolunu buldu.



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