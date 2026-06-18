Video: Gol atamamasına rağmen... Ronaldo'nun kutlaması Dünya Kupası'nda yer aldı

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında pek başarılı olamadı; Demokratik Kongo ile oynanan maçta gol atamadı, ancak kutlamaları dikkat çekti.

Ronaldo, dün Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Portekiz'in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldığı maçta sönük bir performans sergilediği için geniş çapta eleştirilere maruz kaldı.

O maçtan tam 24 saat sonra, Ronaldo’nun ünlü kutlaması Dünya Kupası’nda yeniden sahneye çıktı; bu kez Perşembe günü, grup aşamasının ikinci turunda Çekya ile Güney Afrika arasında oynanan ve 1-1 berabere biten maçta.

Maçta önemli bir an yaşandı: 83. dakikada Tebohu Mokwena, penaltıdan Güney Afrika Milli Takımı için beraberlik golünü attı. Bu gol, “Bafana Bafana”nın bu yılki Dünya Kupası’ndaki ilk golü oldu.

Golün ardından Mokwena, stadyumdaki taraftarlara doğru yöneldi ve ardından 2021 ile 2022 yılları arasında Manchester United forması giyerken Ronaldo'nun meşhur "uyku" sevinç hareketini taklit etti.

Ronaldo, 2022 yılının sonunda “Old Trafford”dan ayrıldığından beri bu kutlamayı yapmasa da, bu hareket hâlâ onun adıyla anılmaya devam ediyor. Zira bu hareketi ilk kez o icat etmiş ve daha sonra tüm dünyaya yayılmış, o dönemde birçok oyuncu tarafından taklit edilmişti.