Video: Gizli kod... Japonya teknik direktörü, Hollanda karşısında oyuncularına talimat vermek için yeni bir yöntem geliştirdi

Japonya Milli Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, 2026 Dünya Kupası 6. Grup'un ilk turunda Pazartesi sabahı Hollanda ile oynanan ve 2-2 berabere biten maçta dikkatleri üzerine çekti.

Moriasso, saha kenarında büyük rakamların yazılı olduğu beyaz bir tahtayı kaldırırken görüntülendi. Bu sahne, maç sırasında oyuncularına iletmek istediği mesajlar konusunda taraftarların ve medyanın merakını uyandırdı.

Japon teknik direktör, gürültülü maç ortamında taktiksel talimatları iletmenin zorluğunu aşmak için yaratıcı bir yönteme başvurmuş gibi görünüyordu. Maçın farklı anlarında birden fazla rakam kaldırması, teknik ekip ile oyuncular arasında önceden kararlaştırılmış şifreli bir sistemin varlığını akla getirdi.

Görünüşe göre her rakam, baskı stilini değiştirmek, savunma pozisyonunu ayarlamak veya farklı bir oyun stiline geçmek gibi belirli bir taktik plan veya hareketle bağlantılı olabilir. Bu da, oyunu durdurmaya veya geleneksel mesajlara güvenmeye gerek kalmadan talimatların hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak tanır.

Maç boyunca tahtada farklı sayılarla birden fazla kez tekrar görüldü, bu da Japon milli takımına özel bir "taktik sözlüğü" olduğu hipotezini güçlendirdi; bu sözlük, oyuncuların teknik alandan ilan edilen sayıyı görür görmez ne yapmaları gerektiğini anlamalarını sağlıyor.

Bu yöntem, özellikle modern antrenman dünyasında yenilikçiliğe yönelik artan eğilimi yansıttığı için sosyal medyada büyük ilgi gördü ve diğer milli takımlar ile kulüplerin saha içinde talimatları iletmek için benzer yöntemleri benimsemesinin önünü açabilir.







