24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Çeviri:

Video: Gizemli açıklama: Al-Shabab başkanı, Mahrez'in geleceğine dair spekülasyonları alevlendirdi

Transfers
R. Mahrez
Al Qadsiah - Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Premier Lig
Al Shabab
Al Ittihad
Cezayir
Cezayir
Suudi Arabistan

Cezayirli yıldızın adı birden fazla Suudi kulübüyle anılıyor

Suudi Şebab Kulübü Başkanı Abdülaziz el-Malik, Roshn Ligi'nde Hilal karşısında alınan yenilginin ardından, Ahli'nin eski yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'in geleceği hakkındaki tahminleri daha da alevlendirdi.

Dün akşam cuma günü SHG Arena'da Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında karşı karşıya gelen iki takımın maçında Hilal, Şebab'ı 2-0 yendi.

Maçın bitiminin ardından el-Malik'e, özellikle son birkaç saat içinde adı kulüple anılmaya başlandıktan sonra, Şebab Kulübü'nün devam eden yaz transfer döneminde Riyad Mahrez'le anlaşma konusundaki tutumu soruldu.

Suudi Roshn Ligi maç biletleriBiletini hemen al!

Şebab başkanı, Suudi "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Riyad Mahrez, Suudi futbolu ve Şebab Kulübü için büyük bir kazanç. İnşallah önümüzdeki 48 saat içinde ne olacağını göreceğiz."

Premier Lig
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Abdülaziz el-Malik'in açıklamaları, özellikle Ahli'ye dönme olasılığından bahseden bazı raporların ve ayrıca İttihad'ın onun hizmetlerinden yararlanma isteğinin ortaya çıkmasının ardından, Cezayirli yıldızın geleceğine dair tahminleri alevlendirdi.

Mahrez, Suudi kulübünün sözleşmesini bitmesine bir sezon kala tek taraflı olarak feshetmesinin ardından geçen sezonun sonunda Ahli'den ayrıldı.

35 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Manchester City'den Ahli'ye geçişinden bu yana 3 yıl boyunca Suudi Ligi'nde oynadı ve kulübün iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite ve bir kez de Suudi Süper Kupası şampiyonluğuna katkıda bulundu.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin