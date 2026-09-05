Suudi Şebab Kulübü Başkanı Abdülaziz el-Malik, Roshn Ligi'nde Hilal karşısında alınan yenilginin ardından, Ahli'nin eski yıldızı Cezayirli Riyad Mahrez'in geleceği hakkındaki tahminleri daha da alevlendirdi.

Dün akşam cuma günü SHG Arena'da Suudi Roshn Ligi'nin beşinci haftasında karşı karşıya gelen iki takımın maçında Hilal, Şebab'ı 2-0 yendi.

Maçın bitiminin ardından el-Malik'e, özellikle son birkaç saat içinde adı kulüple anılmaya başlandıktan sonra, Şebab Kulübü'nün devam eden yaz transfer döneminde Riyad Mahrez'le anlaşma konusundaki tutumu soruldu.

Şebab başkanı, Suudi "Şarku'l-Avsat" gazetesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Riyad Mahrez, Suudi futbolu ve Şebab Kulübü için büyük bir kazanç. İnşallah önümüzdeki 48 saat içinde ne olacağını göreceğiz."

Abdülaziz el-Malik'in açıklamaları, özellikle Ahli'ye dönme olasılığından bahseden bazı raporların ve ayrıca İttihad'ın onun hizmetlerinden yararlanma isteğinin ortaya çıkmasının ardından, Cezayirli yıldızın geleceğine dair tahminleri alevlendirdi.

Mahrez, Suudi kulübünün sözleşmesini bitmesine bir sezon kala tek taraflı olarak feshetmesinin ardından geçen sezonun sonunda Ahli'den ayrıldı.

35 yaşındaki futbolcu, 2023 yazında Manchester City'den Ahli'ye geçişinden bu yana 3 yıl boyunca Suudi Ligi'nde oynadı ve kulübün iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite ve bir kez de Suudi Süper Kupası şampiyonluğuna katkıda bulundu.