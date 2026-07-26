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Abobakr El Mokadem

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Video: Geleceğiyle ilgili tartışmalar sürerken Vinicius, Jamaika'da bir kazadan kurtuldu

La Liga
Real Madrid
Vinicius Junior
İspanya
Brezilya

Dünya Kupası'nın ardından tatilini geçiriyor

Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra yaz tatilinin keyfini Jamaika'da çıkarıyor; ancak yakında Valdebebas'ta antrenman yapmak için takım arkadaşlarına katılması gerekecek.

Golcü oyuncuya bir grup arkadaşı ve birkaç hafta önce ayrıldıklarını açıklamalarının ardından ilişkisine yeniden bir şans verdiği partneri Virginia Fonseca eşlik ediyor.

Bu tatilde oyuncunun en eğlenceli anlarından birini sosyal medyada paylaşan kişi ise özellikle o oldu.

Vinicius, lüks otellere özgü golf arabalarından birini kullanarak grubuna öncülük ediyor ve sürüş becerilerini sergiliyordu: Videoya "Çok cesur olduğunu söylüyor" yorumu yapıldı.

 Bir sonraki karede ise aracın, ilerlediği dar yoldan çıktığını görebilirsiniz.

Club Friendlies
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Leganes crest
Leganes
LEG

Neyse ki bu, yalnızca eğlenceli bir anıdan ibaretti ve oyuncu ile diğer takım arkadaşları gayet iyi durumda.


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