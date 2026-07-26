Real Madrid oyuncusu Vinicius Junior, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katıldıktan sonra yaz tatilinin keyfini Jamaika'da çıkarıyor; ancak yakında Valdebebas'ta antrenman yapmak için takım arkadaşlarına katılması gerekecek.

Golcü oyuncuya bir grup arkadaşı ve birkaç hafta önce ayrıldıklarını açıklamalarının ardından ilişkisine yeniden bir şans verdiği partneri Virginia Fonseca eşlik ediyor.

Bu tatilde oyuncunun en eğlenceli anlarından birini sosyal medyada paylaşan kişi ise özellikle o oldu.

Vinicius, lüks otellere özgü golf arabalarından birini kullanarak grubuna öncülük ediyor ve sürüş becerilerini sergiliyordu: Videoya "Çok cesur olduğunu söylüyor" yorumu yapıldı.

Bir sonraki karede ise aracın, ilerlediği dar yoldan çıktığını görebilirsiniz.

Neyse ki bu, yalnızca eğlenceli bir anıdan ibaretti ve oyuncu ile diğer takım arkadaşları gayet iyi durumda.



