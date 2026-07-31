Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku, 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının kulis defterini araladı ve haziran ayında hastalık ile ailevi acil durum arasında yaşadığı çalkantılı ayın ayrıntılarını açıkladı; söz konusu olaylar, sahadaki performansından çok daha fazla ilgi topladı.

Doku turnuvaya büyük hedeflerle girmişti, ancak grup aşamasının ikinci hafta maçında İran karşısında oynamasını engelleyen şiddetli bir solunum yolu enfeksiyonuna yakalandı; gol sesi çıkmayan berabere biten o maçta durumunun beklenenden çok daha kötü olduğu o dönem açıklanmamıştı.

"Instagram" hesabı üzerinden yaptığı ve pazar günü YouTube kanalında yayınlayacağı bir belgesel filme zemin hazırlayan açıklamalarında Doku şunları söyledi: "Hayatımda hiç böyle bir acı hissetmemiştim, hareket edemiyordum ve ağlamak istedim. Acil servise gitmek zorunda kaldığımda saat gece biriydi."

Londra yolculuğu: Prayce'in doğumu ve tartışma

Doku'nun Dünya Kupası'ndaki heyecanı hastalıkla bitmedi; turnuvanın tam ortasında dengelerini altüst eden bir haber aldı: ilk çocuğunun doğumu. Oyuncu şöyle anlatıyor: "Aniden uyandım, biri bana eşimin doğum sancıları çektiğini söyledi. O an düşündüm: Oğlumu görmeliyim."

Doku gerçekten de Belçika kampından ayrılarak hızlı bir Londra yolculuğuna çıktı ve bebeği Prayce'i kollarına almayı başardı. Bu kısa ziyaret, istemeden de olsa, büyük bir turnuvaya katılırken oyuncunun babalık rolü ve doğumda hazır bulunması konusunda Belçika'da geniş bir tartışmaya yol açtı. Doku şu yorumu yapıyor: "Şimdi olabilecek en iyi baba olmak için var gücümle çabalıyorum."

Çeyrek finalde veda ve etkiye dair pişmanlık

Sportif açıdan Doku, en iyi fiziksel ve teknik durumunda olmadığını ve arzu ettiği izi bırakmayı başaramadığını itiraf etti. Belçika Milli Takımı turnuvaya, daha sonra şampiyonluğa uzanan İspanya'ya 2-1 yenilerek çeyrek finalde veda etti.

Doku açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Bu turnuva boyunca daha büyük bir etki bırakmayı dilerdim. 2026 Dünya Kupası'nı asla unutmayacağım."