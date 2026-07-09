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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Gazze sahillerinden… Dünya Kupası’na veda ettikten sonra Hossam Hassan’a özel bir mesaj

Mısır
Filistin
H. Hassan
Arjantin - İsviçre
Arjantin
İsviçre
Dünya Kupası
Mısır
Filistin
Arjantin
İsviçre
ABD

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü, Dünya Kupası sırasında Filistin’e destek verdi

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turunda elendikten sonra Gazze Şeridi sahillerinden özel bir mesaj aldı.

Mısır Milli Takımı, 2-0 önde olduğu halde Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na 16 turunda veda etti.

Katar’ın “Al Kass” kanalları, “X” sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir video yayınladı. Videoda, Gazze Şeridi’ndeki bazı vatandaşların sahilde Hossam Hassan’ın adını kalın harflerle yazarken, yanına “İnsanlığın Vicdanı” ifadesini ekledikleri görülüyor.

Ayrıca sakinler, Mısır milli takımının teknik direktörünün Filistin bayrağını giydiği bir fotoğrafını da paylaştılar ve aynı karede Mısır ve Filistin bayraklarını da yerleştirdiler.

Videonun sonunda, halk bu sanatsal çalışmanın önünde bir fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi ve Arjantin maçının son dakikalarında Hossam Hassan’ın yaptığı “Irkçılığa Hayır” işareti taklit etti.

Dünya Kupası
Arjantin crest
Arjantin
ARG
İsviçre crest
İsviçre
SUI

Husam Hassan’ın, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldikten sonra Filistin bayrağını taşımaya özen gösterdiği ve Arjantin maçı öncesindeki basın toplantısında dünyadan Gazze Şeridi’ni kurtarmak için müdahale etmesini talep ettiği hatırlanıyor.

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