Barcelonalı oyuncu Gavi, İspanya'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından verdiği sözü tuttu.

İspanya Milli Takımı, "New York New Jersey" stadında uzatmalara giden maratonik bir maçın sonunda Arjantin karşısında kritik ve değerli bir 1-0'lık galibiyet alarak tarihinde ikinci kez dünya futbolunun zirvesine çıktı.

Barcelona'nın orta saha oyuncusu, kupayı kazanırlarsa saçını pembeye boyayacağına söz vermişti ve görünümünü değiştirmek için gerçekten de kuaföre gitti.

Gavi bunu Instagram hesabından kendisi paylaştı ve cesur görünüm değişikliğinin sonucunu gösteren iki fotoğraf ekledi.

Gavi, yeni saç rengini, özellikle açık pembe tonunu gösteren iki fotoğrafa "Sözünün eri bir adam" notunu düştü.









Gavi'nin paylaşımının yanı sıra, kuaförü de Barcelona orta saha oyuncusunun saç rengini değiştirmenin ayrıntılarını paylaştı.

Oyuncu, saçını açtırıp pembeye boyatmadan önce kafasını kazıtmakta tereddüt etmedi. Lamine Yamal da Gavi'nin paylaşımına gülmekten ağlayan emojilerle yorum yapmakta gecikmedi.

Gavi'nin Barcelona'ya katılmadan önce hâlâ birkaç günlük tatili var. Endülüslü oyuncunun, milli takımdaki takım arkadaşlarıyla birlikte, yeni sezonun hazırlık antrenmanlarına başlamak üzere 12 Ağustos'ta kampa katılması planlanıyor. Gavi, Barça ile parlaklığını sürdürmeyi umduğu bir sezonda, Dünya Kupası'ndaki katılımının hemen ardından cesur yeni bir görünümle göz kamaştırarak katılacak.







