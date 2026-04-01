Video: Gana'dan önce... Bir Arap milli takımı, Renard'la Dünya Kupası'nda takımın başına geçmesi için görüşüyor

Suudi basını, bir Arap milli takımının, Suudi milli takımının teknik direktörü Fransız Hervé Renard ile 2026 Dünya Kupası finallerinde takımın başına geçmesi için Gana milli takımından önce görüşme yaptığını doğrulayarak büyük bir sürpriz yarattı.

Fransız "L'Équipe" gazetesi, Gana Futbol Federasyonu'nun, bu Mart ayında teknik direktörü Otto Addo'yu görevden almasının ardından, 2026 Dünya Kupası finallerinde A milli takımı yönetmesi için Renard ile anlaşmak istediğini doğrulamıştı.

Suudi gazeteci Muhammed El-Khamis, "Suudi Spor Kanalları"nda yayınlanan "Fi 90" programında, Cezayir milli takımının da geçen yılın sonunda Katar'da düzenlenen 2025 Arap Kupası'nın bitiminden sonra Renard ile görüşme yaptığını açıkladı.

O, "Elimdeki bilgiye göre, Arap Kupası'nın bitmesinden bu yana, Cezayir milli takımı gibi Renard ile görüşen ve onunla iletişim kanalları açan birden fazla milli takım var ve şimdi de Gana milli takımı var" dedi.

Ayrıca okuyun: Suudi Arabistan'a karşı tarihi bir yenilgiyle geçen... Renard'ın Gana milli takımıyla ilk görevinin hikayesi

"Renard, Gana milli takımını çalıştırmak için bir teklif gelirse, daha önce yaşadığı deneyimi sevdiği için herhangi bir maddi şart koşmadan bu deneyimi yaşamaya hazır olduğunu açıkladı" diye ekledi.

Fransız teknik direktör, Afrika kıtasındaki serüvenine 2007 yılında, Gana milli takımında Fransız Claude Le Roy'un yardımcı antrenörü olarak atandığında başladı. Ardından Afrika kıtasında birçok deneyim yaşadı; bunlardan en önemlisi, 2012 Afrika Uluslar Kupası'nı kazandığı Zambiya milli takımıydı.