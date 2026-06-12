Video: Futbolun ötesinde... Suudi Arabistan, 2026 Dünya Kupası açılışını nasıl karşıladı?

Suudi Arabistan milli takımı, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın açılışında yer almamasına rağmen, Suudi Arabistan bu açılışta belirgin bir iz bıraktı.

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçı dün Perşembe günü, Meksiko'daki tarihi "Azteca" stadyumunda oynandı ve Meksika milli takımı, Güney Afrika'yı 2-0 mağlup etti.

Suudi "Al-Ikhbariya" kanalı, Suudi sanayisinin 4 bin metrekare ileri teknoloji kumaşla açılış maçının oynandığı stadyumu kaplayarak Azteca Stadyumu'nda yer aldığını bildirdi.

Bu kumaşları üreten Suudi şirketin CEO'su Abdullah El-Harbi, kumaşların "PVC" ile kaplanmış polyester ipliklerden üretildiğini ve dünya çapında havaalanları, stadyumlar, istasyonlar ve diğer projelerde yapısal germe uygulamalarında kullanıldığını söyledi.

El-Harbi, Suudi şirketin bu stadyum için kumaş tedarik etmek üzere 50 yılı aşkın deneyime sahip 5 uluslararası şirketle rekabet ettiğini ve hepsini geride bıraktığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası'ndaki fiili katılımı, önümüzdeki Salı günü şafak vakti, "Yeşiller"in grup aşamasının ilk turunda ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay ile karşılaşmasıyla başlayacak.