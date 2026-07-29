Brezilya spor yargı makamları, sezonun en sert sakatlıklarından birinin ardından olağanüstü bir karar aldı ve Inter Porto Alegre savunmacısı Victor Gabriel'e alışılmadık bir ceza verdi.

Brezilya Ligi'nin on dokuzuncu haftasında Inter ile Cruzeiro'yu karşı karşıya getiren ve 2-1 Cruzeiro'nun galibiyetiyle sona eren maçın ikinci yarısının 13. dakikasında yaşanan olayı inceleyen Yüksek Spor Adalet Mahkemesi, Gabriel'in men süresini sakatlanan oyuncunun iyileşme tarihine bağladı.

Marca gazetesi şunları yazdı: "Brezilya Yüksek Spor Adalet Mahkemesi, Inter Porto Alegre kulübü oyuncusu savunmacı Victor Gabriel'e karşı işlediği sert müdahalenin cezası olarak, Cruzeiro kulübü oyuncusu forvet Gabriel Beck antrenmanlara dönene kadar men cezası verdi." Bu karar, mahkemeye bağlı Altıncı Disiplin Komitesi tarafından verildi.

Söz konusu pozisyonda savunmacı, topa yönelik mücadele sırasında aşırı güç kullanması nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Cruzeiro oyuncusu başlangıçta bacağındaki bir yara nedeniyle sahadan çıkarılmış olsa da, sonraki tıbbi tetkikler sol bacağının kemiğinde kırık olduğunu doğruladı ve bu durum kendisine cerrahi müdahale yapılmasını gerektirdi.

Komite üyeleri, şiddet vakalarında uygulanan ve bir maçtan altı maça kadar men cezası arasında değişen olağan cezanın, sakatlığın ciddiyeti göz önüne alındığında yetersiz olduğu görüşüne vardı.

Forvet oyuncunun sakatlık nedeniyle mücadele edemez hale gelmesi sebebiyle hakimler, kural ihlalinde bulunan oyuncuyu sakatlanan oyuncunun antrenmanlara dönmesine izin verilene kadar men eden ve en fazla 180 gün süren genişletilmiş tedbiri uygulamaya karar verdi.

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Büyük pişmanlık ve sakatlık süresinin belirlenmesi

Yargı kararının ardından Victor Gabriel'in yeniden maçlara çıkmasına, ancak tıbbi ekibin Gabriel Beck'in takımının olağan antrenmanlarına döndüğünü doğrulamasının ardından izin verilecek. Bunun da üç ya da dört ay içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Salı günü yapılan oturumda Victor Gabriel, gözyaşları içinde mahkeme üyelerine rakibine zarar verme yönünde "hiçbir niyeti" olmadığını ve son günleri onun için dua ederek geçirdiğini ifade etti.

Şöyle konuştu: "Geceleri uykusuz kalıp onun için dua ediyorum. Tüm kalbimle bütün Cruzeiro taraftarından af diliyorum."

Beck'in Los Angeles Galaxy takımından Cruzeiro'ya katıldığı 7 Temmuz'da açıklanmıştı ve kırık yaşadığı bu maç, takımdaki ilk asıl kadro maçıydı.

Bu karar ayrıca sezonun kritik bir döneminde köklü bir asıl kadro oyuncusunu kaybeden Internacional kulübü için de ağır bir darbe niteliğinde.

Porto Alegre takımı hassas bir spor döneminden geçiyor; Brezilya Ligi'nde düşme hattının eşiğinde on altıncı sırada yer alıyor ve üst üste dört mağlubiyet aldı.

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