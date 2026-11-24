Cüceler Dünya Kupası'nda Fas ile Kolombiya arasındaki maç kaotik bir görüntüye sahne oldu. A Grubu kapsamında oynanan karşılaşmanın bitiminin ardından iki milli takımın oyuncuları arasında sert bir arbede yaşandı. Sportif çerçevenin dışına çıkan ve saha içinde yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olay geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

Reklam

20-30 Kasım tarihleri arasında Fas'ta düzenlenen turnuvada, Pazartesi akşamı grup aşamasının ikinci haftasında ev sahibi takım ile Kolombiya arasında oynanan maçın ardından üzücü olaylar yaşandı.

1-1 berabere biten karşılaşmanın son düdüğünün ardından oyuncular arasında tansiyon yükseldi ve tartışmalar kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

İki takımın oyuncuları birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Arbedeyi kontrol altına almak ve daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için polis ile stadın çevresinde bulunan bazı kişiler müdahale etmek zorunda kaldı.

Olay itirazlar ya da sözlü tartışmalarla sınırlı kalmadı. Fiziksel bir kavgaya dönüşen gerginlik, tarafları ayırmak ve ortalığı yeniden sakinleştirmek için müdahale gerektirdi.

Reklam Reklam

Turnuvanın organizatörü, olaylara karışan oyunculara yönelik şu ana kadar herhangi bir yaptırım açıklamadı. Yaşananların ardından hangi adımların atılacağı da henüz netlik kazanmadı.

Related Topics

Bu gelişmeler, 16 milli takımın katılımıyla süren turnuvada Fas-Kolombiya maçının ardından yaşananlara ilişkin soruşturmaların ya da organizasyon kararlarının sonucu merakla beklenirken yaşanıyor.

İki takım, A Grubu'nda ABD ve Guatemala ile birlikte mücadele ediyor. Farklı kıtalardan milli takımların yer aldığı turnuvada, Brezilya, Ürdün ve Irak ile birlikte C Grubu'nda yer alan Arjantin de boy gösteriyor.

Reklam

Katılımcı milli takımların büyük ilgi gösterdiği 2026 edisyonunun maçları, Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanıyor.