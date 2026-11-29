249. Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı. Premier Lig'in 12. haftasında pazar günü Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan Everton-Liverpool karşılaşması 1-1 sona erdi. Konuk ekip maçta erken öne geçti, ancak ev sahibi kendi kalesine atılan bir golle eşitliği yakaladı.

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Hızlı bir tempoyla başlayan maçta Everton, 3. dakikada golü bulmaya çok yaklaştı. James Garner'ın barajı aşan direkt serbest vuruşunda Alisson Becker topu kornere çeldi. Liverpool'un cevabı gecikmedi. Konuk ekip, rakip savunmanın uzaklaştırma hatasından yararlandı; Florian Wirtz'in hazırladığı topa ceza sahası dışından yerden sert bir vuruş yapan Dominik Szoboszlai, 5. dakikada Jordan Pickford'un ağlarını havalandırdı.

Oyuna geri dönmeye çalışan Everton daha fazla öne çıkmaya başlarken Liverpool, kontra ataklarda savunma arkasındaki boşluklara yöneldi. Ev sahibi 25. dakikada eşitliği yakaladı: Kiernan Dewsbury-Hall'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği tehlikeli ortayı uzaklaştırmak isteyen Jeremie Frimpong, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 1-1 oldu.

Beraberlik golü Everton'ın hırsını artırdı. Öne geçmek için baskı kuran ev sahibinde Kiernan Dewsbury-Hall, 29. dakikada Szoboszlai'nin ceza sahasındaki bocalamasından yararlanmaya çok yaklaştı, ancak Jérémy Jacquet'nin müdahalesi Liverpool'u kurtardı. Konuk ekip iki tehlikeli girişimle karşılık verdi. İlkinde 35. dakikada Pickford, Florian Wirtz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşu kurtardı. İkincisinde ise bir dakika sonra Frimpong'un nefis ortasında Alexander Isak, yakın mesafeden net bir fırsatı kaçırdı ve vuruşu sağ direğin yanından auta gitti.

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Heyecan ilk yarının sonuna kadar sürdü. Everton oyuncuları 31. dakikada topun Milos Kerkez'in eline çarpması üzerine penaltı istedi, ancak hakem ve VAR ihlal görmedi. 41. dakikada Alexis Mac Allister'ın yerden şutu direğin yanından dışarı gitti ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

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İki takım ikinci yarıya da aynı tempoyla başladı. Liverpool 48. dakikada yeniden öne geçmeye yaklaştı, ancak Szoboszlai'nin ceza sahasına gönderdiği serbest vuruşu Everton savunması, top Pickford'un kalesine ulaşmadan uzaklaştırdı. Buna karşılık ev sahibi 52. dakikada gole yaklaştı: Bir korner sonrası gelişen atakta top Jake O'Brien'a ulaştı, ancak oyuncunun yerden zayıf vuruşunu Alisson rahatlıkla kontrol etti. Everton, 58. dakikada O'Brien'ın Mac Allister ile girdiği mücadelede ceza sahasında yerde kalması üzerine bir kez daha penaltı istedi, ancak hakem oyunu devam ettirdi.

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Liverpool ilk değişikliğini 59. dakikada yaptı ve Rio Ngumoha'nın yerine Trey Nyoni'yi oyuna aldı. Everton ise konuk ekibin kalesini tehdit etmeyi sürdürdü. Dewsbury-Hall 64. dakikada seken topa ceza sahası içinden sert vurarak takımını öne geçirmeye çok yaklaştı, ancak Jacquet doğru anda müdahale ederek topu uzaklaştırdı. 66. dakikada bir Everton oyuncusu, Nyoni'nin kendisini durdurmak için yaptığı müdahalenin faul verilmemesine itiraz etti. Jack Grealish ise 70. dakikada Mac Allister'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

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Son dakikalarda art arda değişiklikler yapıldı. Everton 73. dakikada Hayden Hackney ve Tyler Dibling'in yerine Harrison Armstrong ile Tyrique George'u oyuna sürerken Liverpool'da 74. dakikada Jeremie Frimpong ve Bradley Barcola'nın yerine Victor Muñoz ile Ronald Araujo girdi. Vitaliy Mykolenko 78. dakikada Muñoz'u düşürdüğü için sarı kart gördü. Ardından Jordan Pickford, 80. dakikada Dominik Szoboszlai'nin yakın mesafeden vuruşunu kurtararak Everton'ı kesin bir golden kurtardı.

Liverpool kalan dakikalarda galibiyet golünü bulmaya çalıştı. Alexander Isak 85. dakikada bir fırsatı harcadı ve zayıf vuruşu kalenin yanından dışarı gitti. Nyoni ise 88. dakikada Dewsbury-Hall'u ittiği için sarı kart gördü. 89. dakikada iki takım da son değişikliklerini yaptı: Dewsbury-Hall'un yerine Charlie Alcaraz, Wirtz'in yerine Lewis Koumas, Grealish'in yerine de Brennan Johnson oyuna girdi. Skor son düdüğe kadar değişmedi. Liverpool puanını 22'ye yükselterek 4. sırada yer alırken Everton 17 puana ulaşarak 8. sırada konumlandı.

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