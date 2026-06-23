Video: Fransa, fırtınalı bir gecede Irak'ı şaşkına çevirerek son 32 turuna yükseldi

Fransız milli takımı, 9. grubun ikinci turunda Irak milli takımıyla oynadığı maçta 3-0 galip gelerek, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turuna resmi olarak yükseldi.

Fransa Milli Takımı, açılış turunda Senegal'i 3-1 mağlup ederek tam puan toplayarak grup liderliğinde puanını 6'ya yükseltti ve son turu oynamadan önce eleme turlarına yükselmeyi garantiledi.

Maçın ilk yarısının sonunda olağanüstü bir olay yaşandı; Philadelphia stadyumu çevresini şiddetli bir gök gürültülü fırtına vurdu. Bu durum, organizatörleri ikinci yarının başlangıcını ertelemek ve taraftarların ve oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla önlem olarak tribünleri boşaltmaya zorladı.

Maç tam 2 saat 12 dakika boyunca durdu. Ardından organizasyon komitesi hava koşullarının düzeldiğini duyurarak maçın devam etmesine yeşil ışık yaktı. İki takım sahaya geri döndü ve Fransa milli takımı yeni bir galibiyete imza atarak son 32 turuna yükselmeyi garantiledi. Ayrıntıları okuyun

Mbappé yolu açtı

"Les Bleus", maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim oldu ve Iraklı oyuncuların hem pozisyon almada hem de paslaşmada yaptığı bireysel hatalardan yararlandı. Bu sırada "Rafiden Aslanları", Fransızların temposuna ayak uydurmakta büyük zorluk çekti.

Kylian Mbappé, 14. dakikada sol ayağıyla attığı güçlü şutun ağlara gitmesiyle Fransa Milli Takımı adına skoru açtı ve ülkesine maçta erken bir üstünlük sağladı.









İkinci yarıya girildiğinde Fransız milli takımı hücumdaki baskısını sürdürdü ve Mbappé, 54. dakikada Ousmane Dembélé’nin pasından ve ceza sahası içindeki Irak savunmasının hatasından yararlanarak ikinci golü attı.









Dembélé Irak’ı sarsıyor

Fransız milli takımı rakibine nefes alma şansı tanımadı; 66. dakikada Ousmane Dembélé, ceza sahası içinde Michael Olise’den aldığı muhteşem pasın ardından üçüncü golü attı ve mavi formalı takımı son derece rahat bir konuma taşıdı.









Olisé, sadece bir dakika sonra dördüncü golü atmaya çok yaklaştı; 67. dakikada direğe çarpan güçlü bir şut çekti. Ardından 68. dakikada Adrien Rabiot, kale yanından geçen bir kafa vuruşuyla bir fırsatı daha kaçırdı.

Kaçırılan fırsat ve ertelenen umutlar

Buna karşılık, Irak milli takımının en tehlikeli fırsatı 75. dakikada geldi; Ali El-Hammadi, ceza sahası içinde bir orta aldı ancak gol atmak için ideal bir pozisyonda olmasına rağmen topu sol direğin yanından dışarıya attı.

Fransız milli takımı maçın son düdüğüne kadar üstünlüğünü korudu ve 3-0’lık hak ettiği bir galibiyetle 32’li turlara yükseldi. Irak milli takımı ise Dünya Kupası’ndaki yolculuğuna devam etme umudunu sürdürebilmek için son turda Senegal karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda kaldı.