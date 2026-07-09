Video: Fransa, 6 dakika içinde şok edici bir çift golle Fas'ı mağlup etti

Fransız milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında bu akşam Çarşamba günü Fas milli takımıyla oynadığı karşılaşmada, 6 dakika içinde attığı iki golle rakibine üstünlük sağladı.

Fransa Milli Takımı kaptanı Kylian Mbappé, ilk yarıda kaçırdığı penaltıyı telafi ederek 60. dakikada ustaca bir vuruşla Fas'ın kalesini havalandırmayı başardı.

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Mbappé, maçın başında zor bir an yaşamıştı. Faslı kaleci Yassine Bounou, Fransız yıldızın attığı penaltıyı kurtararak kalesini gole kapattı ve “Atlas Aslanları”na dünyanın en tehlikeli forvetlerinden birine karşı büyük bir moral desteği sağladı.

Mbappé, Arjantinli Lionel Messi ile eşit olarak 8 golle 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirveye geri döndü.









Ousmane Dembélé ise sadece 6 dakika bekledi ve Yassine Bono’nun kurtaramadığı güçlü bir şutla Fas’ı bir gol daha şaşırttı.

Dembélé, bu turnuvadaki gol sayısını 5'e çıkardı ve 2 asistle birlikte toplamda 7 katkıya ulaştı.



