Liverpool, Çarşamba akşamı Anfield Stadı'nda Carabao Kupası (Capital One) dördüncü tur mücadelesinde konuk ettiği Chelsea'yi, normal sürede 1-1 biten karşılaşmanın ardından penaltı atışları sonucu 6-5 mağlup etti.

Chelsea'de skoru açan isim, 40. dakikada Ryan Gravenberch'in Moises Caicedo'ya yaptığı müdahalenin ardından kazanılan penaltıyı gole çeviren Morgan Rogers oldu.

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Liverpool ise hızlı bir şekilde beraberliği yakaladı. Cody Gakpo, 43. dakikada Wesley Fofana'nın elle oynamasının ardından kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru eşitledi.





İkinci yarıda iki takım da birçok pozisyonu değerlendiremedi. Özellikle daha baskılı ve inisiyatifi elinde tutan Liverpool öne çıkarken, Chelsea kalecisi Mike Penders, Ronald Araujo'nun kafa vuruşu ve Bradley Barcola'nın şutu başta olmak üzere birçok tehlikeli topu önledi.

1-1'lik beraberlik normal süre sonuna kadar sürdü ve iki takım penaltı atışlarına gitti. Penaltılar Liverpool'un yüzünü güldürdü; Liverpool iki penaltı kaçırırken Chelsea üç penaltı kaçırdı. Bunların sonuncusu Wesley Fofana'nın topu kalenin üzerinden dışarı atmasıyla geldi.

Liverpool bugünkü maça, Premier Lig'de Brighton'ı 2-0 yendikten sonra çıkarken, Chelsea aynı skorla Tottenham karşısında sürpriz bir yenilgi almıştı.



