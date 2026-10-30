Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, önümüzdeki kış transfer döneminde bir stoperle anlaşma ihtimalini dışlamadı.

Barcelona'nın bu sezonki galibiyet serisi, Paris Saint-Germain ve Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetlerle son bulmuştu.

Barcelona, yarın cumartesi günü İspanya Ligi'nin 11. haftasında Deportivo Alaves ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İspanyol As gazetesi, Flick'in basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Flick şöyle konuştu: "Kulüp bir stoperle anlaşma yapacak mı? Transfer dönemi açıldığında bu konuda konuşmuştum ve her zaman takım için en iyisini, onu nasıl geliştirebileceğimizi aradığımızı söylemiştim."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Sözlerine şöyle devam etti: "Göreceğiz neler olacak. Kış transfer dönemi açılana kadar önümüzde hâlâ birkaç hafta var. Deco, Bojan ve teknik ekibimin üyeleriyle her gün birçok konu hakkında konuşuyoruz. Bir şey yapabilirsek, belki yaparız."

Savunma sisteminin kırılganlığı hakkında ise şu yorumu yaptı: "Sonuçta savunma yalnızca savunma hattının sorumluluğunda değildir, forvet de savunma sürecinde yer alır. Bundan herkes sorumludur."

Flick şunları vurguladı: "Öncelikle topu kolayca kaybetmemeliyiz. Real Madrid karşısında bazı toplar kaybettik ve bu iyi bir şey değil. Bu genelde başımıza geliyor ve daha akıllı, daha konsantre oynamamız gerekiyor."

Devamında şunları ekledi: "Ceza sahası içinde savunma yaparken rakipleri iyi takip etmek de önemli ve biz bunu da yapmadık. Bu yönleri geliştirmemiz gerekiyor. Bunların üzerine çalışıyoruz, hesaba katıyoruz ve oyuncularla bunları konuşuyoruz."

Lamine Yamal'ın Ballon d'Or yarışını kaybetmesi hakkında ise şu yorumu yaptı: "Harry Kane de onu kazanmayı hak ediyor. Lamine hakkındaki görüşümü biliyorsunuz, bu ödülü kazanmaya ehil bir seviyeye sahip olduğunu düşünüyorum. Bunu hem ona hem de takıma söyledim."

Flick sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca Pau Cubarsi de Kopa ödülünü kazanmayı hak ediyordu, olağanüstü bir sezon ve harika bir Dünya Kupası geçirdi."

Şuna dikkat çekti: "Ama gördüğüm ve hissettiğim şey, Yamal konusunda son derece gurur duyduğum. Tepkisi iyiydi ve antrenmanlarda gördüğüm, son derece konsantre olduğu. Şampiyonlar böyle davranır ve bu çizgide ilerlemesinden, bu zihniyete sahip olmasından çok mutluyum."

Şöyle bitirdi: "Durumu kabulleniyoruz. Bu dosyanın kapanmış olmasına seviniyorum, böylece bizim için son derece önemli konulara odaklanabiliriz."