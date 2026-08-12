Video: Flick'in yüz ifadeleri her şeyi ele verdi! Rodri sorusuna dikkat çeken tepki

Saniyeler süren o kendiliğinden anlık görüntü, sosyal medyayı ateşlemeye ve Barcelona'yı yeni bir mercato fırtınasının kalbine yerleştirmeye yetti. Bu fırtınanın kahramanları ise Alman teknik direktör Hansi Flick ve Manchester City'nin orta saha lideri, İspanyol yıldız Rodri'ydi.

Tek bir kelime bile etmedi, ama yüz hatları her şeyi anlatıyordu. İspanyol "AS" gazetesinin yayımladığı görüntülerde, Barcelona'nın Manchester City yıldızı ve Ballon d'Or sahibi Rodri ile anlaşma konusundaki ilgisinin gerçek olup olmadığına dair doğrudan bir soruyla aniden karşılaştığı anda Alman teknik direktörün tepkisi ortaya çıktı.

Sakinliği ve dengeli tavrıyla bilinen Flick, yüz ifadelerine hâkim olamadı: Anlık bir şaşkınlık, ardından alaycı bir gülümseme ve yüz ifadelerinde belirgin bir değişim; sonra sessizliği ve diplomatik bir kaçamağı tercih etti. Takipçiler bu beden dilini, çok şey gizlediği şeklinde yorumladı.

Teknik direktör isimler üzerine tahmin oyununa girmeyi reddetse de, verdiği tepki Barcelona taraftarlarının yıllardır beslediği bir hayali yeniden gündeme taşıdı: Takımın ritmini ayarlayabilecek dünya çapında niteliklere sahip bir ön libero ile anlaşmak.

Rodri'nin adı, Katalonya'daki dilek listesinin başında geliyor; özellikle sportif yönetimin, orta sahayı tecrübe ve liderlik sahibi bir oyuncuyla güçlendirme çabası göz önüne alındığında. Bu özellikler de Manchester City kaptanında mevcut. Ancak Katalan kulübünün karmaşık mali gerçekliği ve oyuncunun yüksek piyasa değeri, transferi şimdilik imkânsızlar hanesinde gösteriyor.

Flick'in yüz hatlarının ele verdiği arzusu ile transferin sahada gerçekleştirilmesinin zorluğu arasında soru açık kalıyor: O gülümseme, sadece utandırıcı bir sorudan kaçamak mıydı, yoksa Rodri'nin yeni Barcelona için en büyük hayal olduğunun örtük bir itirafı mıydı?