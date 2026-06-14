Video: Firavunların mirası kendini gösteriyor... Samirvel, Dünya Kupası'nda nadir görülen bir Hollanda başarısını tekrarlıyor

2026 Dünya Kupası'nın 6. Grubu kapsamında "AT&T" Stadyumu'nda oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Hollanda-Japonya karşılaşması, birçok dikkat çekici rakam ve istatistikle dikkat çekti.

İki takım, İsveç ve Tunus ile birlikte 6. grupta yer alıyor. Tüm takımların eleme turlarına kalmak için mücadele ettiği bu grup, oldukça dengeli görünüyor ve grup aşamasında heyecan dolu maçlar vaat ediyor.

İstatistiklere odaklanan "Mr. Chip" hesabı, Crisencio Samfer'in Dünya Kupası tarihinde sarı kart gördükten sadece üç dakika sonra gol atan ikinci Hollandalı oyuncu olduğunu belirtti. Bu başarıyı ilk başaran Hollandalı oyuncu, 1990 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Mısır arasında 1-1 berabere biten maçta Wim Kieft olmuştu.

Ayrıca, Ryan Gravenberch'in maçta iki asist yaptığını ve böylece Dünya Kupası tarihinde bir maçta iki asist yapan ilk Liverpool oyuncusu ve 2022 Dünya Kupası'ndaki Denzel Dumfries'ten bu yana bu başarıyı elde eden ilk Hollandalı oyuncu olduğunu da ekledi.

Ayrıca Daichi Kamada'nın köşe vuruşundan kafayla Japonya'nın beraberlik golünü attığını ve bu golün, 2002'de Hidetoshi Nakata, 2014'te Shinji Okazaki ve 2018'de Yuya Osako'nun gollerinden sonra Japonya'nın Dünya Kupası tarihindeki dördüncü kafa golü oldu.

Ayrıca Kamada'nın golünün, 2010 Dünya Kupası'nda Danimarka ile oynanan maçta 87. dakikada Shinji Okazaki'nin attığı beraberlik golünden sonra, Japonya'nın Dünya Kupası tarihindeki 85. dakikadan sonra attığı ikinci gol olduğunu da belirtti.