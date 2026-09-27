Al Ahli ve Suudi Arabistan Millî Takımı'nın yıldızı Firas Al Buraikan, Arap Körfezi Kupası'nın ikinci haftasında Suudi Arabistan'ı Umman karşısında (3-0) galibiyete taşıdıktan sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

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Al Buraikan, Umman filelerine muhteşem bir ikili gol kaydederek gol sayısını 4'e çıkardı ve turnuvada mevcut neslin gol kralı olmaya yalnızca bir gol uzaklıkta kaldı; bu unvanı 5 gol kaydeden Abdullah Al Hamdan ile paylaşmaya bir adım yaklaştı.

Al Buraikan, Suudi Arabistan ile inişli çıkışlı performansı nedeniyle daha önce birçok eleştiriye maruz kalmış, ancak dünkü maçta dikkat çeken bir performansla bu eleştirilere yanıt vermişti.

Al Buraikan, maçın ardından Katar'ın "El Kass" kanal ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "3 yıldır kendi mevkiimde oynamıyorum ve santrfor olarak sahaya çıktığımda kendimi her zaman kanıtlıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "İki gol attığım için çok mutluyum, bu harika bir takım çalışmasının ürünü. Hedefim, önümüzdeki dönemde millî takım ve kulüp için elimden gelen her şeyi sunmak. Amacımız kupayı kazanmak."

Şöyle bitirdi: "Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Performans, Kuveyt maçından farklıydı; çünkü açılış karşılaşmaları her zaman zordur, en önemlisi de bir üst tura çıkmaktır."