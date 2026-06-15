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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Fildişi Sahili, Ekvador karşısında dramatik bir galibiyet elde etti

Fildişi Sahili - Ekvator
Fildişi Sahili
Ekvator
Dünya Kupası
Côte d’Ivoire
Ekvador
ABD

Yedek oyuncu Amad Diallo, maçın kahramanı oldu

Fildişi Sahili, 2026 Dünya Kupası 5. Grubu'nun ilk tur maçlarında, Pazartesi sabahı erken saatlerde Ekvador karşısında son dakikalarda dramatik bir galibiyet (1-0) elde etti.

Maçın tek golü, 90. dakikada Manchester United'ın yıldızı Amad Diallo'dan geldi. Wilfried Singo'nun yerden ortaladığı topu tek vuruşla ağlara gönderdi.

Ekvador milli takımı ilk yarıyı neredeyse tamamen domine etti ve birçok net gol fırsatını kaçırdı. Ayrıca 23. ve 30. dakikalarda üst direk, arka arkaya iki gol atmasını engelledi.

Ancak ikinci yarıda Fildişi Sahili uyanışa geçti ve Ekvador ile karşılıklı ataklar başlattı, ancak her iki takım da gol bulamadı; üst direk, Fildişi Sahili'nin de gol atmasını engelledi.

Bu dramatik galibiyetle Fildişi Sahili, dün Pazar günü Curacao'yu 7-1 yenen Almanya'nın ardından gol farkıyla ikinci sırada 3 puana yükseldi.

Dünya Kupası
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Almanya
GER
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Fildişi Sahili
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Dünya Kupası
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Ekvator
ECU
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Curacao
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Ekvador milli takımı ise puansız olarak üçüncü sırada kalırken, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curacao milli takımı da son sırada yer aldı.

Fildişi Sahili milli takımı, Ekvador'un 19 uluslararası maça uzanan yenilmezlik serisini de sonlandırdı.



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