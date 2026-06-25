Video: Fildişi Sahili, Dünya Kupası elemelerine doğru ilerliyor… Ve onu heyecan verici bir maç bekliyor!

Fildişi Sahili milli takımı, Curaçao’yu 2-0’lık skorla mağlup ederek değerli ve heyecan verici bir galibiyet elde etti. Böylece, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının destansı finalinde, gol farkıyla lider Almanya’nın ardından 5. grubu ikinci sırada tamamlayarak bir sonraki tura yükseldi.

Tarihi bir ilk gol ve tribünleri coşturan bir son golle “Filler”, Dünya Kupası tarihlerine yeni bir sayfa yazdılar ve Curaçao’nun sürpriz yapma hayallerini suya düşürdüler; böylece, işler ciddiye bindiğinde tecrübenin fark yarattığını bir kez daha kanıtladılar.

Frank Kessie, grup aşamasının üçüncü ve son turunda tarihi bir maça çıktı ve “Filler” formasıyla 105. uluslararası maçına çıkarak efsane Didier Drogba’nın rekorunu egale ederek tarihe adını yazdırdı.

Beşinci grubun ikincisi (Fildişi Sahili) ile dokuzuncu grubun ikincisi (Fransa veya Norveç) arasında 32'de karşılaşma oynanacak.

İlk yarı: Filler'in üstünlüğü, Curaçao'yu zorladı

Maç, oyunun gidişatını erken aşamada kontrol altına alan Fildişi Sahili milli takımı tarafından büyük bir güçle başladı. 7. dakikada Nicolas Pépé, Yan Diomandi’nin hassas ve belirleyici pasını değerlendirerek, çok yakın mesafeden sol ayağıyla kale ortasına attığı güçlü bir şutla skoru açtı ve Bu gol, Fildişi Sahili milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.

Yan Diomandi (19 yaş 7 ay), 30 yıldır Dünya Kupası’nda gol pası veren en genç Afrikalı oyuncu oldu. Bu asistiyle, 1994 Dünya Kupası'ndan bu yana hiçbir Afrikalı ismin yer almadığı tarihi listeye katıldı. 1994'te Kamerunlu Regobert Song (17 yaş 11 ay) ve Marc-Vivien Foyé (19 yaş 1 ay), 20 Haziran 1994'te İsveç karşısında iki golün asistini yapmışlardı.

Nicholas Pépé ise 31 yaş 27 gün ile Fildişi Sahili milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en yaşlı ikinci golcüsü oldu ve 32 yaş 3 ay ile listenin başında yer alan Drogba’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Fildişi Sahili, hücumdaki baskısını sürdürdü ve Nicolas Pépé ile Amad Diallo’nun hızlı hareketleri sayesinde tehlikeli fırsatlar yarattı. 10. dakikada Diallo, ceza sahası dışından sol ayağıyla güçlü bir şut çekti; bu şut skoru artırmaya çok yaklaştı ancak sol direğin yanından az farkla dışarı çıktı.

Curaçao milli takımı da kontrataklarla cevap vermeye çalıştı ve bazı tehlikeli pozisyonlar yarattı. 14. dakikada, Jorien Garry ceza sahası dışından sağ ayağıyla bir şut çekti, ancak top kalenin yanından dışarı çıktı.

Diallo, 23. dakikada benzer bir şutla bir kez daha kaleyi tehdit etti, ancak top yine kalenin yanından dışarı çıktı. Fildişi Kartalları, Frank Kessie ve arkadaşları sayesinde orta sahada üstünlüğü ele geçirdi.

Curaçao’nun en tehlikeli fırsatı 44. dakikada geldi; Leonardo Bacuna, Sheryl Florence’tan pas aldı ve sol kanattan ceza sahası içinden şutunu çekti, ancak top sol direğin yanından dışarı çıktı.

İlk yarının sonuna doğru Fildişi Sahili'nin baskısı devam etti. 45+1. dakikada Frank Kessie, Pepe'nin muhteşem kafa pasının ardından altın bir fırsatı kaçırdı; sağ kanattan zor bir açıdan şutunu çekti ancak kaleyi ıskaladı.

İlk yarı, top hakimiyeti ve gol fırsatları açısından açık üstünlüğü olan Fildişi Sahili’nin hak ettiği 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci Yarı: Pépé Skoru Artırdı ve Turu Garantiledi

İkinci yarı, Fildişi Sahili'nin ilk değişikliğiyle başladı; teknik direktör Christ Inao, hücum hattını güçlendirmek için Amad Diallo'nun yerine Olay'ı oyuna soktu.

Maçın temposu düşmedi; Fildişi Sahili oyuncuları erken aldıkları avantajı değerlendirmeye çalıştı, ancak 46. dakikada Nicolas Pépé, Guilla Doué'nin derin pasının ardından ofsayt tuzağına düştü.

Fildişi Sahili'nin baskısı devam etti ve 53. dakikada Frank Kessie, ceza sahasının ortasından sol ayağıyla güçlü bir şut çekti, ancak Curaçao savunması bunu engelledi.

Curaçao milli takımı bu baskıdan kurtulup kontrataklar kurmaya çalıştı. 55. dakikada, Sheryl Florence ceza sahası dışından sol ayağıyla bir şut çekti, ancak top üst direğin oldukça üstünden dışarı çıktı.

Fildişi Kartalları oyunun kontrolünü elinde tutmaya devam etti ve maçı kesinleştirecek ikinci golü arıyordu.

64. dakikada Nicolas Pépé, İbrahim Sanjari’nin muhteşem pasının ardından kişisel ikinci golünü ve milli takımının ikinci golünü attı. Pépé, sağ kanattan ceza sahası içine girip sol ayağıyla sol üst köşeye sert bir şut gönderdi ve Fildişi Sahili’nin 2-0 öne geçmesini sağladı.

Bu golle Nicolas Pépé, 21 Haziran 2006’da Sırbistan karşısında bu rekoru kıran Aruna Dindane’den sonra, Fildişi Sahili milli takımında Dünya Kupası’nda iki gol atan ikinci oyuncu oldu.

İlk yarı her iki takımın da ataklarıyla devam etti ve 74. dakikada Curaçao milli takımı, Tahith Chong’un sağ kanattan ceza sahası içine sol ayağıyla attığı güçlü şutla farkı azaltmaya çok yaklaştı, ancak Fildişi Sahili kalecisi bu şutu ustaca kurtardı.

İkinci yarı, Fildişi Sahili’nin güçlü ve organize performansı eşliğinde 2-0’lık rahat bir üstünlükle sona erdi.

