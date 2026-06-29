Video: Fikrin sahibi ortaya çıktı... Kasimiro’nun Japonya maçındaki kutlaması soru işaretleri uyandırdı

Casemiro, Pazartesi akşamı 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Brezilya'nın Japonya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta, Brezilya'nın ilk golünü kutlarken internetin en popüler iki trendini bir araya getirdi.

Brezilya'nın uol sitesine göre, orta saha oyuncusu geleneksel kalp işareti ile Z ve Alfa nesilleri arasında en yaygın hareketlerden biri olan "altı-yedi" (6-7) hareketini yaptı.

Kalp işareti, Güney Kore pop müziğinde (K-Pop) ortaya çıktı ve kısa sürede küresel bir simge haline geldi.

Bu hareket, başparmak ve işaret parmağını çaprazlayarak küçük bir kalp şekli oluşturmak suretiyle yapılır. 2000'li yılların ilk on yılında, hayranlarına sevgi ve minnettarlığını ifade etmenin bir yolu olarak Koreli pop sanatçıları arasında yaygınlaşmış ve o zamandan beri dünyanın dört bir yanındaki sporcular, oyuncular ve ünlüler tarafından benimsenmiştir.

"Altı ve yedi" ifadesi, bir Amerikan rap şarkısından ortaya çıktı ve kısa sürede belirli bir anlamı olmayan, internette popüler bir fenomen haline geldi. Bu ifade ilk kez Amerikalı rapçi Skrillex'in "Dot Dot (6 7)" şarkısında kullanıldı. Bu ifade, basketbolcuların videolarına, özellikle de 2 metre (6 fit 7 inç) boyundaki yıldız Lamelo Ball’un videolarına dahil edildi ve TikTok ile diğer sosyal medya platformları üzerinden hızla yayıldı.

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Bu hareket bir çocuk sayesinde yayıldı ve bugün internette yaygın bir şaka haline geldi. 2025 yılında, “6-7’li çocuk” lakaplı Maverick Trevellan’ın, ellerini avuç içleri yukarı ve aşağı doğru hareket ettirerek “6-7” diye bağırdığı bir video yayıldı.

O zamandan beri bu hareket, söz konusu ifadeyle özdeşleşti ve aynı siteye göre, saçma ve anlaşılmaz işaretlere dayanan bir mizah türü olan “entelektüel saçmalık”ın en önemli sembollerinden biri haline geldi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun kutlamalarının amacı rakipleri kışkırtmak değildir; bunu, bu yılın Mart ayında Manchester United’ın resmi web sitesine verdiği röportajda da doğrulamıştır.

O sırada Casemiro, kutlamalarını genellikle oğlunun yardımıyla seçtiğini açıklayarak şöyle demişti: “Tüm kutlamalarımı oğlum planlıyor ve karar veriyor. Evden çıkarken ona nasıl bir kutlama istediğimi soruyorum. ‘6-7 kutlaması’ fikrini öneren de oydu.”

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