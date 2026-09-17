Video: Figo ve Mascherano'nun huzurunda Marcelo, Barcelona'yı tarih silahıyla vurdu

Real Madrid'in eski yıldızı Brezilyalı Marcelo, Barcelona'yla dolaylı yoldan alay etmek için tarihi kullandı.

Marcelo, New York'ta düzenlenen bir oyunun tanıtım etkinliğinde Luis Figo ve Javier Mascherano gibi eski futbolcularla birlikte yer aldı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, farklı etkinlikler sırasında herkes her zamanki gibi gülüp şakalaşırken, Brezilyalı oyuncunun Barcelona taraftarlarının pek hoşuna gitmeyecek bir yorumda bulunduğunu yazdı.

Marcelo'ya "Kaç tane Şampiyonlar Ligi kupası kazandığını biliyor musun?" diye soruldu. Real Madrid'in eski yıldızı gülerek şu yanıtı verdi: "Barcelona'nın kupa sayısı kadar."

Marcelo, Real Madrid'e transfer olmadan önce Barcelona forması giymiş olan Figo'nun da bulunduğu ortamda, kendine has esprili tavrıyla bu yanıtı verdi.

Video "X" platformunda geniş biçimde yayıldı. Açıklamaya yönelik büyük bir etkileşim yaşandı; Barcelona taraftarları öfkelenirken, bazı Real Madrid taraftarları ise eski oyuncuyu yoğun biçimde alkışladı. Bu taraftarlar, sözlerini 11 yıldır Şampiyonlar Ligi kazanamayan Barça'ya yönelik açık bir alay mesajı olarak değerlendirdi.

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