Alman teknik adam Jens Wiessing'in fikirlerinin İttihad'da hızlıca meyvelerini vermeye başladığı görülüyor. Bu akşam cuma günü Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin yedinci haftası kapsamında iki takımı bir araya getiren maçta İttihad teknik direktörü, hücum unsurlarını Feyha karşısında takıma net bir tehlike kazandıran bir biçimde kullanmayı başardı.

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Başlangıç, 28. dakikada Feyha savunmasının şifresini çözmeyi başaran Hollandalı Steven Bergwijn'den geldi. Ceza sahasının dışından attığı muhteşem şutu ev sahibi ekibin kaleci karşılayamadı ve İttihad'a ilk golle öne geçme fırsatını tanıdı.

İttihad bununla yetinmedi ve öne geçişini pekiştirmek için baskıyı sürdürdü. Bu da ilk yarı sona ermeden, tam olarak 43. dakikada gerçekleşti. Faslı Youssef En-Nesyri ceza sahası içinde belirdi ve Nijeryalı takım arkadaşı George Ilenikhena'dan gelen muhteşem bir pasla topu ağlara gönderdi.

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Bergwijn ve En-Nesyri: Farkı yaratan ikili

İki gol, Wiessing'in İttihad'da yerleştirmeye çalıştığı hücum çeşitliliğini ortaya koydu. Takım, ister ceza sahası dışından şut çekerek ister hücum bölgesindeki hareketleri ve pasları değerlendirerek rakip kaleye ulaşmak için birden fazla çözüme sahip oldu.

Bergwijn'in golü, Hollandalı oyuncuya ceza sahası önünde gerekli özgürlük ve alanı tanımanın önemini teyit etti. En-Nesyri'nin golü ise Faslı forvet ile Ilenikhena arasındaki uyum sayesinde İttihad'ın hücum hareketlerini değerlendirme ve alan yaratma becerisini yansıttı.

Bu yöntem, Wiessing'e maçlar içinde ek bir silah kazandırıyor. Özellikle birden fazla mevkide hareket edebilen ve maç sırasında hücum düzenini değiştirebilen oyunculara sahip olması, rakibin İttihad'la başa çıkma görevini daha da zorlaştırıyor.

Bergwijn'in ceza sahası dışından attığı şut ile En-Nesyri'nin ceza sahası içindeki dokunuşu arasında, Wiessing'in yeni fikirlerinin salt taktiksel denemeler olmaktan çıkıp İttihad'a üstünlük kazandıran gerçek çözümlere dönüşmeye başladığı görüldü; nitekim takım ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.