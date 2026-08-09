Liverpool, yeni sezon hazırlık sürecinde bir kez daha ağır bir darbe aldı. (0-2) öne geçmesine rağmen bu avantajını harcayan takım, Fransız ekibi Monaco'ya 3 golle mağlup oldu. Bu sonuç, takımın son dönemde Leeds United karşısında yaşadığı ağır yenilgi senaryosunun hayal kırıklığı yaratan bir tekrarı oldu ve efsanesi Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından takımı yeniden inşa etmek isteyen yeni teknik direktör Iraola'yı zorlu bir görevin beklediğinin habercisi niteliğinde.

Liverpool maça güçlü ve net bir üstünlükle başladı. Isak, 15. dakikada muhteşem bir toplu atağın ardından yerden sert bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru açtı. 30. dakikadan önce ise Wirtz, altı pas içindeki bir karambolün ardından ikinci golü ekleyerek ev sahibi takıma galibiyeti kolayca elde edilebilir gösteren rahat bir üstünlük kazandırdı.

Ancak Liverpool'un son maçlarında endişe verici bir özellik hâline gelen ani savunma çöküşü, yeniden baş gösterdi.

İlk yarının bitimine bir dakika kala Golovin, penaltı noktasından yaptığı sert vuruşla, Alisson topun yönünü doğru tahmin etmesine rağmen topu üst köşeye göndererek farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Çöküş ikinci yarıda da sürdü. Soyunma odasından dönüşün üzerinden yalnızca 10 dakika geçmişken Monaco beraberliği yakaladı. Perez, Mamardashvili'nin ilk şutundaki müdahalesinden seken topu değerlendirerek Brezilyalı kaleciyi avladı ve ikinci beraberlik golünü kaydetti.

Gol kanaması bununla da kalmadı. Brünner, bir kornerden yakın direğe yaptığı vuruşla İngiliz savunmasını şüphe uyandıracak bir kolaylıkla aşarak Fransızlara galibiyet golünü kazandırdı ve Anfield'in tanık olduğu felaket senaryosu tamamlanmış oldu.

Bu yenilgi, henüz ilk aşamalarında olan Iraola projesi için yeni bir darbe niteliğinde. Takım daha önceki hazırlık maçlarında Sunderland ve Wrexham'ı yenmiş olsa da, bu yaz Salah'ın ayrılığı ve teknik ekibin değişmesiyle köklü değişimlere sahne oldu.