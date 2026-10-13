Hansi Flick için utanç verici bir olumsuz rekor

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Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi olumsuz serisini sürdürdü. Katalan ekibi, bu sezonun lig aşamasının ikinci haftasında bugün salı akşamı konuk olduğu Galatasaray karşısında kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri, ilk yarıda Galatasaray'dan bir gol yedi. Golü, Rafael Leao'nun kullandığı ortadan faydalanan Rus oyuncu Aleksey Batrakov 26. dakikada kaydetti.

Konusunda uzman "Stats Foot" ağının istatistiklerine göre Barcelona, Galatasaray'ın golünün ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 17 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı ve böylece Katalan ekibi, turnuva tarihindeki en kötü savunma serisini daha da uzattı.

Barcelona'nın turnuvada kalesini gole kapattığı son maç, Borussia Dortmund'u 4-0 yendiği Nisan 2025 tarihli karşılaşmaya kadar uzanıyor.