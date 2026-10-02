Portekiz Milli Takımı Danimarka karşısında aldığı büyük galibiyeti kutlarken, Cristiano Ronaldo krizi kendini güçlü bir şekilde hissettirdi; zira milli takımın savunmacısı ve tecrübeli kaptanın yakın isimlerinden biri olan Renato Veiga, kampın içinde yaşananlara dair tekrarlanan sorular karşısında suskun kalmak zorunda kaldı.

Portekiz Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi müsabakaları kapsamında Kopenhag'da Danimarka'yı 4-2 mağlup ederek heyecanlı bir galibiyet elde etti. Ancak bu zafer, teknik direktör Jorge Jesus'un Ronaldo'yu yeniden yedek kulübesine koyma kararının ardından yıldız oyuncunun kamptan ayrılmasının yankılarını gölgede bırakmadı.

Maçın ardından gazeteciler, Ronaldo'nun durumuna ilişkin Renato Veiga'dan bir açıklama almaya çalıştı. Ancak savunmacı, krizle ilgili konuşmaması yönünde net talimatlar aldığını açıklamadan önce Portekiz Futbol Federasyonu yetkililerini işaret etti.

Veiga şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo ile yakın bir ilişkim var ve ona olan saygımı ve sevgimi çok iyi biliyor. Ancak bu konuda konuşmamam yönünde talimat aldım."

Sorular devam edince savunmacı, gazetecilerden özür dileyerek şöyle dedi: "Bu konuda konuşamam, üzgünüm, gerçekten konuşamam."

Milli takımı çevreleyen tartışmalara rağmen Veiga, yeni teknik direktörün yönetimindeki ilk üç maçın tüm dakikalarında forma giydikten sonra Jesus'un planlarında merkezi bir rol oynamayı sürdürüyor.









2003 doğumlu genç savunmacı, milli takım formasını giymenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: "Kulüple ve milli takımla elimden gelenin en iyisini ortaya koymak için her gün çalışıyorum. Portekiz forması giymek bir oyuncunun sahip olabileceği en büyük onurdur ve seviyemi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğim."

Ayrıca takımın taktiksel gelişimini de övdü ve oyuncuların birlikte çalışmak ve antrenman yapmak için daha fazla zaman bulmasının, teknik ekibin talimatlarını daha iyi uygulamalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Portekiz Milli Takımı, galibiyet serisini sürdürmek ve grup liderliğindeki konumunu güçlendirmek amacıyla pazar günü "Dragao" Stadı'nda Norveç ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Danimarka galibiyetine rağmen savunma sağlamlığı, takımın Kopenhag'da iki gol yemesinin ardından daha fazla çalışma gerektiren konulardan biri olmaya devam ediyor. Jesus ise önümüzdeki dönemde oyuncularını saha dışındaki her türlü dikkat dağınıklığından uzak tutmayı umuyor.











