Fas Milli Takımı, Pazar akşamı konuğu Mali ile oynadığı hazırlık maçında, Tanca Büyük Stadı'nda 1-1 berabere kaldı.

Fas, 35. dakikada bir penaltı kazandı ve bu penaltıyı Abdessamad Ezzalzouli başarıyla gole çevirdi.

Mali'nin beraberlik golünü bulma denemeleri sonuç vermedi ve ilk yarı ev sahibinin tek golle öne geçmesiyle sona erdi.

İkinci yarıda Fas Milli Takımı ikinci golle farkı açmaya çalışırken, Mali Milli Takımı ise beraberliği aramaya devam etti.

Nitekim Mali Milli Takımı, normal sürenin bitimine yaklaşık 13 dakika kala, oyuncusu Goussou Diarra aracılığıyla beraberliği yakalamayı başardı.

Fas Milli Takımı, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gabon ve Lesotho'ya karşı iki maç oynamış ve her iki maçı da aynı sonuçla (2-0) kazanmıştı.











