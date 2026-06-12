Video: Faslı şarkıcı Dünya Kupası açılışını coşturdu... Nora Fathi, Toronto'da tüm dikkatleri üzerine çekti

Fas kökenli Kanadalı sanatçı Nora Fathi, Cuma akşamı Toronto'daki "BMO Field" stadyumunda düzenlenen 2026 Dünya Kupası açılış töreninde, Kanada ile Bosna-Hersek arasındaki maçın başlamasından önce, dünya çapında milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan bir gösteriyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yaklaşık 20 dakika süren törene, başta Dünya Kupası'nın resmi şarkısı "Sir Sir"i seslendiren ve şarkı yayınlandığından beri dijital platformlarda büyük yankı uyandıran Nora Fathi olmak üzere, seçkin uluslararası yıldızlar katıldı.

Bollywood yıldızı, tribünleri dolduran kalabalık seyirci önünde büyüleyici bir dans performansı sergiledi. Müzik ve dans hareketlerinin harmanlandığı gösteri, Doğu ve Batı kültürlerini bir araya getiren bir sanat tablosu gibiydi. Bu performans, birçok kişinin onu Meksika'daki turnuva açılış töreninde Kolombiyalı yıldız Shakira'nın performansıyla karşılaştırmasına neden oldu.

Kanada'nın tarihini ve kültürel çeşitliliğini, yerli halklarının mirasını da içeren bu törene bir dizi önde gelen sanatçı katıldı. İtalyan-Kanadalı şarkıcı Alicia Cara, Kanada'nın sembolik hayvanları olan balina ve geyiği temsil eden dev kuklaların arasında müzik gösterisini açtı.

Ayrıca, 2018 Rusya Dünya Kupası sırasında "Kupayı eve getirin" şarkısıyla ünlenen Fransız rapçi Vigdrim de sahneye çıktı ve Nora Fathi ve müzik yapımcısı Sangue ile birlikte "Sir Sir" şarkısını seslendirdi; bu coşkulu performans, seyircileri coşturdu.

Ünlü Kanadalı şarkıcı Michael Bublé ise, 1962 yılında Sam Cooke tarafından yazılan soul müziğinin klasiklerinden "Bring it on home to me" şarkısını büyüleyici bir performansla seslendirdi. Koronun eşlik ettiği performans, dinleyicilere etkileyici bir ruhani atmosfer yaşattı.

Heyecan verici bir anda, kemancı Alexander Gaich Bosna-Hersek milli marşını çaldı. Ardından, uluslararası yıldız Alanis Morissette, spor müsabakalarının başlamasını müjdeleyen stadyumdaki coşkulu atmosferin doruk noktasında Kanada milli marşını seslendirerek konseri sonlandırdı.

Lübnan'ın "Al-Nahar" gazetesine göre, 1992 yılında Toronto'da doğan Nora Fathi, 1992 yılında Toronto'da doğan Fas kökenli Kanadalı şarkıcı, oyuncu ve dansçı, 2014'teki çıkışından bu yana Hint sinema endüstrisinde olağanüstü bir şöhret elde ederek, dünya çapında tanınan en önde gelen Arap yıldızlardan biri haline geldi.

"Dilbar" şarkısı, kariyerinde en önemli dönüm noktası oldu. Yüz milyonlarca kez izlenen ve son yıllarda Bollywood'un en popüler dans şarkılarından biri haline gelen bu şarkı, Hindistan'da bir sanat ikonu olarak konumunu sağlamlaştırdı.

Nura, Hintçe, Telugu ve Malayalam gibi farklı dillerde birçok Hint filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Hintçe dillerine hakim olmasını fırsat bilerek, "Adi'i al-Sama" şarkısıyla 2022 Dünya Kupası etkinliklerine katıldı ve bu da kıtalar ötesinde geniş bir hayran kitlesi oluşturmasına yardımcı oldu.