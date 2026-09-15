Suudi Nassr'ın Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının umduğu şekilde olmadı; zira Al Alami'nin Hazza bin Zayed Stadı'na yaptığı ziyaret, zorlu bir geceye dönüştü ve Emirlik ekibi bu maçtan (4-0) farkla galip ayrılarak kıtanın en önde gelen kulüplerinden biriyle boy ölçüşebileceğini kanıtladı.

Nassr, kıtasal turnuvada güçlü bir başlangıç arayışıyla maça çıkmıştı; özellikle geçen sezon AFC Şampiyonlar Ligi 2'de sahneye çıktıktan sonra Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne yeniden katılmasının ardından. Ancak hesaplar, her hatayı nasıl değerlendireceğini ve rakibini can evinden nasıl vuracağını bilen Al Ain karşısında hızla değişti.

Rahimi ailesi Nassr'ı üç golle vurdu

Al Ain, Hüseyin Rahimi aracılığıyla skoru açmak için yalnızca 25 dakikaya ihtiyaç duydu. Rahimi, Saad Al Nasser'in feci bir hatasını değerlendirdi; sol bek, elinde zaman ve alan olmasına rağmen topu hatalı bir şekilde çıkarttı ve Al Ain oyuncusu topa atlayarak Nawaf Al Aqidi'nin iki ayağının arasından ağlara gönderdi.

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Nassr, Al Ain oyuncularının hareketlerini durduracak çözümü bulamadı ve ev sahibi ekip, Al Alami'nin savunması arkasındaki boşlukları değerlendirerek baskısını sürdürdü. Öyle ki Hüseyin Rahimi, 63. dakikada mükemmel bir hareket ve Nassr'ın savunma hattındaki yeni bir açıktan yararlanarak ikinci golü ekledi.

Rahimi ailesinin gecesi ancak Süfyan'ın sahneye çıkmasıyla tamamlandı; Süfyan, 72. dakikada Al Ain'in üçüncü golünü kaydetti ve böylece Faslı iki kardeş, Nassr ağlarındaki ilk üç golün sahibi oldu. Bu esnada belirgin bir savunma çöküşü yaşandı ve Al Alami oyuncuları ev sahibi ekibin hareketleriyle baş edemedi.

Sona Giacomarks noktayı koydu, Halid İsa ise parladı

Nassr geri dönmek için herhangi bir fırsat ararken, Al Ain daha tehlikeli ve daha organize bir görüntü çizdi. Suudi ekibin girişimleri ise ev sahibi ekibin kalecisi Halid İsa'nın parlak performansına çarptı; İsa, birçok pozisyona müdahale ederek Nassr'ı farkı azaltmaktan mahrum bıraktı.

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85. dakikada Al Ain son darbeyi indirdi; Giacomarks, Rahimi'nin pasının ardından dördüncü golü kaydetti ve Emirlik ekibi, gerek savunmada gerek hücumda gereken tehlikeyi yaratmaktan aciz görünen Nassr karşısında olağanüstü bir geceyi tamamladı.

Böylece Al Ain, Cristiano Ronaldo ve arkadaşlarının Elit AFC Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü kâbusa çevirdi. Geçen sezon AFC Şampiyonlar Ligi 2'de mücadele eden Nassr, kıtanın en güçlü turnuvasındaki yolculuğuna Hazza bin Zayed Stadı'nda gol yemeden dört golle ağır bir yenilgiyle başladı; Al Ain'in baştan sona sözünü dinlettiği bir gecede.