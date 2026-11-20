Fas U17 Milli Takımı, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda adını güçlü bir şekilde duyurmak için fazla beklemedi. Katar'da düzenlenen turnuvadaki ilk maçında ezici bir hücum performansı sergileyen Fas, Fiji'yi 6-0 mağlup ederek başta İspanya ve Çin olmak üzere tüm rakiplerine açık ve net bir mesaj gönderdi.

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Fas, bugün cuma günü H Grubu'nun ilk hafta maçında Fiji ile karşı karşıya geldi. İki takımın yanı sıra İspanya ve Çin'in de yer aldığı grup, en başından beri turnuvanın en güçlü gruplarından biri olarak gösteriliyordu.

Fas, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü tamamen eline aldı ve Okyanusya'dan gelen rakibine nefes alma fırsatı tanımadı. Erken bulduğu golle skoru açan Fas, maçı adeta bir gol şölenine çevirdi.

Fas'ın gollerini 3. dakikada İsmail El Aoud ve 5. dakikada İbrahim Er-Rabbaj kaydetti. Böylece maçı kısa sürede koparan Fas'ta, 42. dakikada İmran Talai üçüncü golü attı. Ardından Ziyad Baha, 49 ve 55. dakikalarda iki gol atarak parlamaya devam etti. Gol şölenini ise 85. dakikada altıncı golü kaydeden Rami Lakmani noktaladı.

Bu farklı galibiyetle puanını 3'e yükselten Fas, averajla İspanya'nın önünde H Grubu'nun zirvesine yerleşti. Fiji ise puansız şekilde dördüncü sırada kaldı. Bu ideal başlangıç, Fas'ın turnuvadaki büyük hedeflerini de yansıtıyor.

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Ancak Fas, zirvede yalnız değil. Aynı gruptaki diğer maçta İspanya da Çin'i 5-0 yenerek farklı bir galibiyet aldı. Bu sonuç, grup liderliği mücadelesinin son haftaya kadar alev alev süreceğini gösterdi.

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İspanya, 40. dakikada Pasquier'nin penaltı golüyle öne geçti. 45+2. dakikada Tounkara farkı ikiye çıkardı. Ardından Emeka, 73 ve 79. dakikalarda attığı iki golle sahneye çıktı. İspanya'nın son golünü ise 85. dakikada Trujillano kaydetti ve karşılaşma İspanya'nın 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçların ardından H Grubu'nda ortalık iyice kızıştı. Fas, İspanya'nın yalnızca bir gol önünde zirvede yer alırken Çin, gelecek hafta ağır yenilginin acısını çıkarmaya çalışacak. Fiji'nin işi ise bu felaket başlangıcın ardından son derece zorlaştı.

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Fas ile İspanya arasındaki bir sonraki karşılaşma, grup liderliği için adeta erken bir final niteliği taşıyacak gibi görünüyor. İki takım da ilk haftada güçlü bir şekilde kendini kanıtladı, etkili bir hücum gücü ve farklı mevkilerden gol bulabilme becerisi sergiledi.

Fas ise Katar'a yalnızca katılmak için değil, şampiyonluk için mücadele etmek ve turnuvada uzun soluklu bir yolculuğa çıkmak için geldiği mesajını güçlü bir şekilde verdi. Bunu yaparken yetenek, özgüven ve mücadele ruhuna sahip umut vadeden bir jenerasyondan güç alıyor.

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Bu ezici galibiyetin ardından Fas, sonraki maçlarına son derece yüksek bir moralle ve grup aşamasını geçme konusunda daha büyük bir özgüvenle çıkacak. Genç Faslılar, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda tarih yazmayı sürdürmeyi hedeflerken bu jenerasyondan gelecekte çok şey bekleyen Fas taraftarlarının büyük umutları da onlarla birlikte.