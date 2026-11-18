Bitiş düdüğü maçın sonu değil, yeni bir krizin başlangıcı oldu. Birkaç saniyeyi geçmeyen bir video Fas'ta sosyal medyayı ayağa kaldırdı ve olimpik takımın teknik direktörünü oyuncusunun yüzüne bağırırken gösterdi. Tur sevinci de böylece büyük bir tartışmaya dönüştü.

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Fas Olimpik Milli Takımı'nın teknik direktörü Jamal Ait Ben Idir, 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası elemelerinin ikinci turu rövanş maçında Fas'ın Etiyopya ile karşılaşmasının ardından oyuncusu Fouad Zahouani ile yaşadığı tartışmalı anın ayrıntılarını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ben Idir'in bitiş düdüğünün ardından Zahouani'yi azarladığı ve yüzüne bağırdığı görülüyordu. Teknik direktörün büyük bir öfke içinde olduğunu yansıtan görüntülerde, oyuncuyu maçtaki performansı nedeniyle suçluyormuş gibi bir hali vardı.

Fas basınının aktardığına göre görüntüler ülkede geniş yankı uyandırdı. Teknik direktörün davranışı ve oyuncusuna karşı tutumu eleştirilirken, basın taraftarlardan gelen öfkeli tepkilere dikkat çekti.

Ben Idir kısa sürede sessizliğini bozarak yaşananların perde arkasını anlattı. Deneyimli çalıştırıcı aynı zamanda, önemli ve kritik maçlarda gereken profesyonellikten yoksun olarak değerlendirdiği Zahouani'ye doğrudan eleştiriler yöneltti.

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Teknik direktör, Fas merkezli "Le Site Info Sport" sitesinin aktardığı açıklamasında şunları söyledi: "Onu 3 yıldır tanıyorum ve ona çok yardım ettim, çünkü sevilen, insanın kalbine yakın biri. Ancak gelişmek ve daha üst bir seviyeye ulaşmak istiyorsa daha profesyonel olması gerektiğini anlamalı."

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Oyuncunun maça yaklaşımını eleştirmeyi sürdüren Ben Idir, "Ona bu büyüklükte ve önemde bir maça bu şekilde çıkamayacağını söyledim ve bunu defalarca vurguladım. Bu kabul edilemez" dedi.

Zahouani'yi oyuna sokma kararına da değinen Ben Idir, oyuncuyu kadro dışında bırakabileceğini ancak forma şansı vererek onu önümüzdeki mücadelelere hazırlamayı tercih ettiğini açıkladı.

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Ben Idir sözlerine şöyle devam etti: "Onu maçta oynatmayabilirdim ama önümüzdeki süreç için hazır olması adına ona bu fırsatı vermeye karar verdim. Bu deneyimden ders çıkardım ve ileride gerekli dersleri alacağım."

Faslı teknik direktör, Zahouani'nin tavrından duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi. Takım arkadaşlarından bazılarının Etiyopya maçını tribünden izlediğine dikkat çeken Ben Idir, başarının ve kupaların takım ruhu ile milli takımdaki herkesin dayanışmasını gerektirdiğinin altını çizdi.

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Ben Idir bu bağlamda, şampiyonlukların takım çalışması ve dayanışma sayesinde kazanıldığını, her oyuncu kendi kişisel çıkarını düşünmeye başladığında başarılı olunamayacağını söyledi.

Açıklamalarının sonunda teknik tercihlerinin ve kadroyla ilgili kararlarının sorumluluğunu tamamen üstlendiğini vurgulayan Ben Idir, "Kadroyla ilgili kararlar aldım. Bu benim sorumluluğum ve benim tercihlerim. Gelecekte de uygun gördüğüm kararları alacağım" ifadelerini kullandı.

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Fas Olimpik Milli Takımı, Rabat'taki Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanan rövanş maçında Etiyopya'yı 5-3 mağlup ederek elemelerin üçüncü ve son turuna yükselmişti. Fas, ilk maçtaki galibiyetinin de avantajıyla iki maç toplamında eşleşmeyi 6-3 kazandı.

Fas, belirleyici turda Senegal ile karşı karşıya gelecek. Senegal, Güney Sudan'ı iki maç toplamında 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

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Belirleyici iki maç 22 ve 30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak. İlk maça Senegal, Dakar'da ev sahipliği yapacak. Rövanş mücadelesi ise Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilecek.