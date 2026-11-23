Fas U17 Milli Takımı'nın teknik direktörü Ahmed Kantari, Katar'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda H Grubu'nun ikinci maçında bugün pazartesi akşamı Doha'daki Aspire Zone'da Çin ile 2-2 berabere kalınan heyecanlı karşılaşmanın ardından oyuncularına sahip çıktı. Kantari, takımının maça büyük bir pozitif enerjiyle çıktığını ancak sonunda şansın yanlarında olmadığını vurguladı.

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Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü, maçın ardından Alkass kanalına yaptığı açıklamada takımın karşılaşmaya pozitif bir enerjiyle başladığını, ancak şansın yüzüne gülmediğini ve maçın beraberlikle sonuçlandığını söyledi. Kantari, takımın ana hedefinin turnuvada son 32 turuna yükselmek olduğunu ve Çin karşısındaki beraberliğe rağmen bu hedefin değişmediğini belirtti.

Fas, maçta iki kez geriye düştü. Çin, 2. dakikada Zhao Songyuan'ın erken golüyle öne geçti, aynı oyuncu 57. dakikada farkı ikiye çıkardı. Ancak Fas, 64. dakikada Ziyad Baha'nın penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi, ardından Rami Lougmani 90. dakikanın uzatma bölümünde son dakika golünü kaydetti.

Faslı teknik direktör, oyuncularının ikinci yarı boyunca skoru eşitlemek için mücadele ettiğini, kendi oyun anlayışlarını kabul ettirmeyi başardıklarını ve çok sayıda pozisyon ürettiklerini ekledi. Kantari, karşılarında savunmada organize olan ve kontra ataklarda boş alanları iyi değerlendiren bir rakip bulduklarını belirterek oyuncularının güçlü bir karakter ortaya koyduğunu ve maçın son anına kadar pes etmeyi reddettiğini vurguladı.

Teknik direktörün, iki kez geriye düştükten sonra oyuncularının gösterdiği tepkiden memnun olduğu görüldü. Kantari, devre arasında oyunculardan sakin kalmalarını, kanatları kullanmalarını ve kale önünde konsantre olmalarını istemişti. Bu istek ikinci yarıda kısmen yerine geldi ve takım önce farkı azalttı, ardından son dakikalarda beraberliği yakaladı.

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Kantari şöyle konuştu: "Hücum hattının zihniyetini değiştirmek için çok sayıda oyuncu değişikliği yapmaya çalıştım. Dinamik yeni oyuncuların oyuna girmesini ve biraz farklı oynamalarını istedim. Bence bu çok iyi oldu çünkü maçın sonunda çok sayıda pozisyon ürettik. Hepsi bu, bence bu puanı hak ettik."

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Kantari sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu, asla pes etmediğimiz anlamına geliyor. Bu tür turnuvalarda güçlü bir zihniyete ve güçlü bir karaktere ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. İyi başlamasak bile, işler iyi gitmese bile konsantre kalıyoruz, baskı yapmayı sürdürüyoruz ve oynamaya devam ediyoruz. Hoşuma giden şey, birlikte kalmayı sürdürmemiz. Bu akşam bu puan yedek kulübesinden geldi ve bu da tüm oyuncuların işin içinde olduğunu gösteriyor."

Bu sonuçla Fas, 4 puanla H Grubu'ndaki ikinci sırasını korudu ve 6 puanla lider olan İspanya'nın ardında yer aldı. Çin ise ilk puanını alarak üçüncü sıraya yerleşirken Fiji puansız şekilde son sırada kaldı. Bu tablo, Fas'ın bir sonraki tura yükselme şansını güçlü tutuyor.

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Fas, şimdi grup aşamasının üçüncü ve son maçına hazırlanıyor. Birçok senaryoda beraberlik bile turu garantilemeye yetecek. Ancak teknik ekip, hedefin galibiyet alarak mümkün olan en iyi şekilde tur atlamak ve son 32 turuna doğru yolculuğu sürdürmek olduğunu vurguluyor. Takım bunu yaparken oyuncuların Çin karşısında ortaya koyduğu ruhtan, Doha'daki büyük taraftar desteğinden ve teknik direktörün bu jenerasyonun turnuvada uzağa gidebileceğine olan tam güveninden güç almayı hedefliyor.