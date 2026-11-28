Al Ahli'nin Senegalli kalecisi Edouard Mendy, Al Taawoun'un Faslı golcüsü Abderrazak Hamdallah'ı iki kez Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin tahtına oturmaktan mahrum bırakarak tamamen Afrikalı bir düellodan galip ayrıldı.

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Al Ahli, cumartesi akşamı konuk ettiği Al Taawoun'u 3-1 mağlup etti . Karşılaşma, Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin 13. haftasında Cidde'deki Alinma Stadyumu'nda oynandı.

Hamdallah, Al Taawoun'un tek golünde dolaylı bir rol oynadı. Faslı oyuncunun ceza sahası içinden gönderdiği orta, Al Ahli'nin Türk savunma oyuncusu Merih Demiral'ın ayağına çarptı, ardından sekmeye devam ederek boş kalenin önündeki Nedim Bajrami'ye ulaştı ve Bajrami topu ağlara göndermeyi başardı.

Ancak Faslı golcü kendisi gol atamadı. Bunda Mendy'nin maçta sergilediği olağanüstü performans, özellikle de Hamdallah'ın bizzat vurduğu iki zor topu kurtarması belirleyici oldu.

Maçın 75. dakikasında Mendy ile karşı karşıya kalan Hamdallah, kaleciyi çalımlamaya çalıştı ve bunu başarmış gibi göründü. Ancak Senegalli file bekçisi elini uzatarak topu Faslı golcünün önünden uzaklaştırmayı başardı.

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Aynı sahne uzatmaların üçüncü dakikasında tekrarlandı. Mendy'nin kalesi önünde yerden gelen bir ortayı karşılayan Hamdallah sol ayağıyla vurdu, ancak Senegalli kaleci zor olmasına rağmen bu topu da kurtarmayı başardı.

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Mendy'nin parlayan performansı, Hamdallah'ın Al Ahli'nin eski golcüsü Suriyeli Omar Al Somah ile birlikte profesyonel dönemde Suudi Arabistan Roshn Ligi'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu olmasını engelledi.

Roshn Ligi'nde 160 gol atan Hamdallah, organizasyonun tüm zamanların golcüler listesinde, 161 golü bulunan Omar Al Somah'ın bir gol gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

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Faslı golcünün Roshn Ligi'nin tahtına oturması için Edouard Mendy karşısında yakaladığı iki fırsattan birini gole çevirmesi yetecekti, ancak Senegalli kalecinin başarılı performansı bunu ileri bir tarihe erteledi.

Öte yandan maçta Al Ahli'nin İngiliz golcüsü Ivan Toney de parladı. Al Taawoun filelerine iki gol bırakan Toney, bir dizi rekora imza attı.

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Roshn Ligi istatistiklerinin "X" hesabına göre bu karşılaşma, Ivan Toney'nin ligde Al Ahli formasıyla üst üste gol attığı yedinci maç oldu.

Bu yedi maçta 11 gol atan İngiliz golcü, her iki maçta yaklaşık 3 gol gibi son derece yüksek bir ortalama yakaladı.

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Toney'nin, geçen sezon ligde art arda 8 maçta gol attığı tarihi serisini egale edebilmesi için Al Faisaly ile oynanacak bir sonraki maçta en az bir gol atması gerekiyor.

Ayrıca 30 yaşındaki golcü, yalnızca 11 maçta forma giymesine rağmen Roshn Ligi'nde bu sezonki 16. golüne ulaştı. Bu, organizasyon tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekor.

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Roshn Ligi istatistiklerine göre Toney, 2012-2013 sezonunda 11 maçta 14 gol atarak Roshn Ligi tarihinin en iyi başlangıcını yapan Al Hilal'in eski yıldızı Brezilyalı Wesley Lopes'i geride bıraktı.

Ivan Toney, 16 golle Roshn Ligi'nde bu sezonun gol krallığı yarışındaki liderliğini de sürdürdü ve 9 golle ikinci sırada yer alan Al Nassr kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo'nun tam 7 gol önünde bulunuyor.