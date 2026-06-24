Video: Fas'ın liderliğinde... Rabah Madjer, Dünya Kupası'ndaki en iyi 3 Arap milli takımını seçti

Cezayir futbolunun efsanesi Rabah Madjer, Mısır, Fas ve Cezayir milli takımlarını överek, bu takımların 2026 Dünya Kupası finallerinde şu ana kadar Arap dünyasının en iyileri olduğunu belirtti.

Tarihte ilk kez 8 Arap takımı da dahil olmak üzere toplam 48 takımın katıldığı Dünya Kupası grup aşamasının birinci ve ikinci turları sona erdi.

Majeur, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Fas milli takımı iyi bir performans sergiliyor. Aynı şekilde, Arjantin’e yenildikten sonra Ürdün’ü mağlup ederek geri dönen Cezayir milli takımı da bu maçta seviyesini kanıtladı ve bir sonraki tura yükselme kapasitesini gösterdi.”

Ayrıca şunları ekledi: “Tunus milli takımı büyük bir takım, seçkin oyunculara sahip, ancak İsveç’e 5-1 yenildi ve bundan önce de Belçika ile oynadığı hazırlık maçında mağlup oldu; bu da bana ‘bunun nasıl olabileceğini’ merak ettirdi.”

Ayrıca şunları da ekledi: “Mısır milli takımı da Yeni Zelanda karşısında çok iyi bir maç çıkardı. Mısır milli takımını ilk kez bu kadar azimli görüyorum, özellikle ikinci yarıda çok güçlü bir oyun sergiledi ve Yeni Zelanda iyi bir takım olmasına rağmen pes etmedi.”

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı Dünya Kupası'nda 4 puanla grubunun lideri konumunda ve Belçika ile İran'ın 2 puan önünde yer alıyor. Fas Milli Takımı ise Brezilya ile liderliği paylaşırken, Cezayir ise Arjantin'in ardından Avusturya ile ikinci sırayı paylaşıyor.